Резидент территории опережающего развития добился в суде права на пониженные страховые взносы. Хотя налоговики были против

Арбитражный суд Самарской области признал законной уплату ООО «ВГП+» из Самарской области страховых взносов за работников по пониженным ставкам, предусмотренных законом для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Ранее Межрайонная инспекция Федеральной Налоговой Службы (МИФНС) России №19 по Самарской области признало применение компанией пониженной ставки незаконным и доначислила ей 1,1 млн рублей страховых взносов, а также пени и штраф.

Фабула дела

📌 Реклама

В феврале 2018 года ООО «ВГП+» и министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области заключили соглашение об осуществлении компанией деятельности на территории опережающего социально-экономического развития города «Тольятти». Предмет соглашения – реализация компанией инвестпроекта «Производство 3-слойного упаковочного гофрокартона и гофрокоробов». В марте 2018 года сведения о новом резиденте были включены в реестр ТОСЭР.

Бизнес-план инвестпроекта, который ООО «ВГП+» представила в январе 2018 года в заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР, предусматривает создание не менее 126 рабочих мест. Из них уже создано в 2017 году 63 рабочих места, после получения статуса ТОСЭР планируется создать еще 63 рабочих места. Для работников инвестпроекта ООО «ВГП+» применила пониженные ставки страховых взносов.

Однако в марте 2019 года, проведя камеральную проверку декларации ООО «ВГП+» за 9 месяцев 2018 года, МИФНС доначислила компании 1,1 млн рублей страховых взносов, а также пени и штраф. УФНС России по Самарской области позицию налоговой инспекции поддержала.

МИФНС сделала вывод, что ООО «ВГП+» в нарушение ст. 427 Налогового кодекса РФ исчислила страховые взносы по пониженным тарифам за спорный период в отношении физических лиц (сотрудников), с которыми трудовые договоры были заключены до внесения сведений в реестр резидентов ТОСЭР. Компания с этим выводом не согласилась и обратилась в суд.