Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Резидент территории опережающего развития добился в суде права на пониженные страховые взносы. Хотя налоговики были против

Арбитражный суд Самарской области признал законной уплату ООО «ВГП+» из Самарской области страховых взносов за работников по пониженным ставкам, предусмотренных законом для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 

Ранее Межрайонная инспекция Федеральной Налоговой Службы (МИФНС) России №19 по Самарской области признало применение компанией пониженной ставки незаконным и доначислила ей 1,1 млн рублей страховых взносов, а также пени и штраф.

Фабула дела

В феврале 2018 года ООО «ВГП+» и министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области заключили соглашение об осуществлении компанией деятельности на территории опережающего социально-экономического развития города «Тольятти». Предмет соглашения – реализация компанией инвестпроекта «Производство 3-слойного упаковочного гофрокартона и гофрокоробов». В марте 2018 года сведения о новом резиденте были включены в реестр ТОСЭР.

📌 Реклама

Бизнес-план инвестпроекта, который ООО «ВГП+» представила в январе 2018 года в заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР, предусматривает создание не менее 126 рабочих мест. Из них уже создано в 2017 году 63 рабочих места, после получения статуса ТОСЭР планируется создать еще 63 рабочих места. Для работников инвестпроекта ООО «ВГП+» применила пониженные ставки страховых взносов.

Однако в марте 2019 года, проведя камеральную проверку декларации ООО «ВГП+» за 9 месяцев 2018 года, МИФНС доначислила компании 1,1 млн рублей страховых взносов, а также пени и штраф. УФНС России по Самарской области позицию налоговой инспекции поддержала.

МИФНС сделала вывод, что ООО «ВГП+» в нарушение ст. 427 Налогового кодекса РФ исчислила страховые взносы по пониженным тарифам за спорный период в отношении физических лиц (сотрудников), с которыми трудовые договоры были заключены до внесения сведений в реестр резидентов ТОСЭР. Компания с этим выводом не согласилась и обратилась в суд.
Школа бухгалтерского бизнеса
Подтвержденный профиль
Что лучше использовать бухгалтеру
аудит или бесплатную консультацию и в чем разница?
Узнать больше
Реклама на Клерке

Позиция Арбитражного суда Самарской области

Суд указал, что на этапе заключения соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР перечень создаваемых для исполнения соглашения об осуществлении деятельности новых рабочих мест с соответствующей квалификацией определяется заявителем. Вместе с тем уполномоченным органом должна производиться оценка целесообразности создания требуемого заявителем количества рабочих мет и его согласование.

С 3 августа 2018 года резидент ТОСЭР вправе применять пониженные тарифы страховых взносов только к выплатам, начисляемым работающим по трудовым договорам физическим лицам, занятым на новых рабочих местах, созданных для исполнения соглашения об осуществлении деятельности, указанных в заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР, а также в самом соглашении и предусмотренных впоследствии штатным расписанием резидента ТОСЭР.

📌 Реклама

Рассматривая дело, суд сделал вывод, что спорные рабочие места созданы ООО «ВГП+» в порядке и сроки, предусмотренные бизнес-планом, и создание новых рабочих мест направлено на достижение целей, предусмотренных соглашением об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Тольятти». Доказательств обратного МИФНС не представила.

При этом суд подчеркнул, что отражение заявителем в представленном в составе заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Тольятти» бизнес-плане факта необходимости создания дополнительных рабочих мест является важной социально- экономической составляющей всего инвестиционного проекта. Реализация инвестпроекта обусловлена, в том числе и возможностью применения льготного налогообложения, предусмотренного для резидента ТОСЭР.

Суд отклонил доводы МИФНС о том, что заявителю следовало исчислять страховые взносы по тарифам в соответствии со ст. 426 НК РФ за август и сентябрь 2018 года в отношении физических лиц (сотрудников), с которыми трудовые договоры заключены в 2017 - 2018 годах, до внесения сведений в реестр резидентов ТОСЭР (то есть до 21.03.2018 года).

📌 Реклама

«В данном случае заявитель правомерно применил пониженные тарифы страховых взносов, исходя из того, что решение об отнесении рабочих мест к новым рабочим местам принимается самим налогоплательщиком. Следует отметить, что спорные рабочие места были созданы заявителем именно в целях задействования в производственных процессах нового завода, строительство и запуск мощностей которого предусматривает бизнес-план аявочной документации. Указанные трудовые ресурсы были привлечены заявителем именно для реализации целей соглашения в рамках ТОСЭР и в соответствии с утвержденным и согласованным штатным расписанием. При этом налоговым органом не доказано, что указанные рабочие места были созданы в иных, не связанных с реализацией вышеозначенного инвестиционного проекта, целях», - подытожил суд.

Мнение эксперта

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирёва, суд справедливо указал, что налогоплательщик правомерно применил пониженные тарифы на страховые взносы в отношении выплат работникам, занятым на новых рабочих местах, в силу правомочия налогоплательщика самостоятельно определять отнесение рабочих мест к новым рабочим местам.
Школа бухгалтерского бизнеса
Подтвержденный профиль
Отстройка от конкурентов
Как занять свое место в бухгалтерском бизнесе
Узнать больше
Реклама на Клерке

«Указанный вывод соответствует разъяснениям Минфина России в письме от 06.03.2019 № 03-15-06/14613. Минфин в разъяснениях указал, что заявитель сам принимает решение, какие рабочие места необходимо отнести к новым рабочим местам с соответствующей квалификацией, созданными для исполнения соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР. Аналогичная точка зрения была высказана и ФНС России в письме от 28.05.2019 № БС-4-11/10247@. При этом налоговый орган конкретизировал, что к новым рабочим местам заявителем могут быть отнесены также рабочие места, обслуживающие основное производство. Данное письмо ФНС было объектом рассмотрения Верховного суда РФ на предмет соответствия действительному смыслу разъясняемых положений. В решении Верховного Суда РФ от 19.02.2020 № АКПИ19-935 «Об отказе в удовлетворении заявления о частичном оспаривании Письма ФНС России от 28.05.2019 № БС-4-11/10247@» (оставленном в силе Апелляционным определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 02.07.2020 № АПЛ20-151) Верховный суд РФ поддержал позицию налогового органа о правомочии заявителя отнести рабочие места к новым рабочим местам, если эти места созданы налогоплательщиком в результате реализации инвестиционного проекта и поименованы в соглашении об осуществлении деятельности в ТОСЭР. При этом данный инвестиционный проект может предполагать как начало новой деятельности, так и модернизацию уже работающего производства», - рассказал Кирилл Снегирёв.

📌 Реклама

Дело №А55-21508/2019.

⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама