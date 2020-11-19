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Борис Титов: проблема с налогом по концертным билетам решена. На самом деле это не так

Бизнес-омбудсмен Борис Титов отчитался об очередной своей заслуге — «ФНС и Минфин разъяснили порядок решения проблемы с „ложной“ прибылью организаторов концертов в 2020 году», заявляется у него на сайте.

О чем же просил эти ведомства Титов и что ему ответили? Давайте сравним.

В середине октября Уполномоченный по правам предпринимателей обратился в ФНС и Минфин с просьбой разрешить при УСН определять дату признания доходов по дате непосредственного проведения мероприятий. Как известно, при упрощенке кассовый метод и другого нет. Существенное разведение по времени поступления доходов и несения расходов, по его словам, приведет к разбалансировке налогообложения, кратно увеличивая платеж этого года и обнуляя последующий, особенно при использовании варианта УСН «доходы минус расходы», указывал в своем обращении Титов.

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А вот что ему ответили чиновники: решить проблему возможно и без изменения порядка определения базы по налогу на прибыль организаций, и участие посредников в продаже билетов не помешает организаторам применять метод начисления (то есть учитывать доход от реализации услуг по факту их оказания.

Из всего ответа, опубликованного на сайте бизнес-омбудсмена, следует, что он про налог на прибыль, а не про УСН. Т.е. про ту систему налогообложения, при которой дейстивительно нет описываемой в изначальном вопросе проблемыю

Однако почему-то Борис Титов ответом доволен:

«Минфин и ФНС продемонстрировали в данном вопросе конструктивную позицию. Данные разъяснения помогут „зрелищному“ бизнесу, который в наибольшей степени пострадал от пандемии, сбалансировать свое налогообложение».

Странно, что данная ему отписка, так воспринята бизнес-омбудсменом. Проблема у организаций на УСН с выручкой по кассовому методу как была, так и осталась. А у организаций на ОСНО такой проблемы и не было, они в основном все применяют метод начисления.
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Кстати, заметим, что ни ФНС, ни Минфин не вправе изменять метод признания доходов при УСН. Могли бы честно так и написать.

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