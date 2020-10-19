Титов предложил времено ввести метод начисления при УСН для театрально-зрелищной сферы

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо главе ФНС Даниилу Егорову и министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести новую антикризисную меру для индустрии массовых и зрелищных мероприятий.

Так, он просит в ближайшие два года определять в учетной политике дату признания доходов по дате непосредственного проведения мероприятий, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

На упрощенной системе налогообложения доходы признаются в соответствии с кассовым методом. Существенное разведение по времени поступления доходов и несения расходов, по его словам, приведет к разбалансировке налогообложения, кратно увеличивая платеж этого года и обнуляя последующий, особенно при использовании варианта УСН «доходы минус расходы».,

Для решения этой проблемы, полагает Титов, можно было бы разрешить организациям индустрии массовых и зрелищных мероприятий, использующим уропщенку, применять метод начисления для целей признания доходов в 2020-2021 годах.