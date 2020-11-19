❗ Вся Россия переходит на прямые выплаты пособий из ФСС

Вводится новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству — напрямую, а не через работодателя.
Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Он отметил, что в некоторых регионах в пилотном режиме такая система уже работает и хорошо себя зарекомендовала.
«Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдём на проактивный формат работы. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам – всё это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности. Никакие заявления писать будет просто не нужно. И в целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде. Это поможет сберечь человеку время и силы и, как это часто бывало при оформлении документов, нервы», – сказал Мишустин.
Напомним, Минтруд разработал поправки в Федеральный закон № 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Туда вшили норму о прямых выплатах.
Проект этого Федерального закона должен быть внесен в Госдуму в ближайшее время.
Кроме того, разработан проект нового Постановления Правительства с особенностями прямых выплат. В 2021 года все еще будет действовать пилотный проект, но уже во всех регионах.
Хронология событий вокруг нормативки по прямым выплатам:
|Суть проекта
|Ссылка на проект
|Судьба проекта
|Проект ФЗ. Поправки в ФЗ-255, ФЗ-125
|https://regulation.gov.ru/projects#npa=106462
|Размещен 24.08.2020. Ожидается внесение в Госдуму
|Проект ПП. Поправки в ПП №294
|https://regulation.gov.ru/projects#npa=108800
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Размещен 29.09.2020
Отказ от разработки 19.10.2020
|Проект ПП. Поправки в ПП №294
|https://regulation.gov.ru/projects#npa=109499
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Размещен 19.10.2020
Отказ от разработки 13.11.2020
|Проект ПП. Новое ПП
|https://regulation.gov.ru/projects#npa=110475
|Размещен 13.11.2020