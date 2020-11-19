❗ Вся Россия переходит на прямые выплаты пособий из ФСС

Вводится новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству — напрямую, а не через работодателя.

Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Он отметил, что в некоторых регионах в пилотном режиме такая система уже работает и хорошо себя зарекомендовала.

«Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдём на проактивный формат работы. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам – всё это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности. Никакие заявления писать будет просто не нужно. И в целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде. Это поможет сберечь человеку время и силы и, как это часто бывало при оформлении документов, нервы», – сказал Мишустин.

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Напомним, Минтруд разработал поправки в Федеральный закон № 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Туда вшили норму о прямых выплатах.

Проект этого Федерального закона должен быть внесен в Госдуму в ближайшее время.

Кроме того, разработан проект нового Постановления Правительства с особенностями прямых выплат. В 2021 года все еще будет действовать пилотный проект, но уже во всех регионах.

Хронология событий вокруг нормативки по прямым выплатам: