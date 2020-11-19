Сколько будет стоить труд главбуха в московской компании с оборотом до 150 млн? Конкурсы, тендеры, ВЭД

Компания в Москве, занимается конкурсами, тендерами, поставки медоборудования. Оборот до 150 млн в год. Сколько платить главному бухгалтеру?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»,

«Не могли бы сориентировать по уровню месячного вознаграждения главного бухгалтера (и единственного на предприятии)? Штат 7 человек. Оборот 100-150 млн. руб/год. ВЭД импорт (Европа)/экспорт (СНГ), мед. оборудование. Конкурсы/тендеры».

Вот комментариях запросили дополнительную информацию:

«Недостаточно информации, какой документооборот? 1 −2 накладные или 200? Что должен будет делать главбух? Он и договорной отдел? И юридический? И где территориально?».

Автор на это пишет, сколько отгрузок и где работа:

«Отгрузки крупные, документооборот не очень большой. Частично и договорные, и юридические функции. Общение с контрагентами по подтверждающим документам и дебиторке. Это к обычным функциям работы с банками, включая валютный контроль, ведения кадров. Повторюсь, что бухгалтер один».

Ниже отвечая на вопросы добавляет, что юриста или договорника нет, есть продажник, он и делает договор, главбух и гендир его допиливают. Зарплата официальная, работа в офисе.

В ответ на это озвучили зарплату около 100-120 тысяч.

Есть и другое мнение, что от количества отгрузок ЗП в данном случае не зависит:

«Лично мое мнение, не в количестве отгрузок и документов в месяц в данном случае, должны влиять на уровень ЗП, а ответственность, которая лежит на гл. бухгалтере, в том числе субсидиарной. Конкурсы/Тендеры предпологают работу с бюджетными компаниями, а значит контролю не только со стороны налоговых органов. Надо озвучивать по максимуму».

И предлагают уже цифру в 250 тысяч. Причем, от нее предлагают начинать. Автор поинтересовался, чего уж не миллион сразу.

А вот более приближенный к реалиям (по крайней мере, миллион не пишут):

«С учётом, что это первичка, кадры, договоры, ВЭД и госы , то вопрос не в часах загрузки или бух квалификации, а в широте знаний и опыте. Про 250 не скажу, но 120-170 реально. По госам много вопросов сейчас, и чаще не ИФНС, а от ребят в погонах. И ваша чистота не сильно при чем. Нервы мотают сильно. Можно найти дешевле — это Москва, тут все можно. И в казино можно выиграть».

Еще один завышенный вариант, от 200 тысяч:

«Во сколько вы свои нервы и силы оцениваете? Я бы от 200 начинал нужно посмотреть детали. Скорее всего 30-50 ещё добавить стоит».

На это отвечают, что многовато будет, если рынок посмотреть:

«Вы посмотрите рынок. 200 30-50. Это с двумя языками и управленческой отчетностью».

В большинстве, сошлись на сумме от 120 тысяч. Коллеги, а вы как думаете?