Уволить за прогул можно только при одновременном соблюдении трех условий

Иногда бывает, что сотрудник просто перестает ходить на работу, игнорирует все попытки работодателя выйти на связь. Как уволить такого прогульщика, не нарушив ТК? Этот вопрос часто задают Роструду.

Работодатели объясняют, что в этой ситуации невозможно взять с человека объяснительную. Он не получает письма, не берет трубку, а то и вовсе сменил номер телефона. Работник и думать забыл о ставшем для него бывшим работодателе. А работодатель не забыл, ведь сотрудник все еще числится в штате, фигурирует во всех отчетах.

Но Роструд каждый раз отвечает стандартно.

Если вы хотите уволить работника за прогул, то сделать это будет возможно при одновременном выполнении следующих условий:

— работник без уважительных причин отсутствовал на рабочем месте более 4 часов подряд; — работодатель затребовал от работника письменные объяснения причин его отсутствия на рабочем месте и получил либо их, либо отказ в даче объяснений; — работодатель ознакомил работника с приказом о применении дисциплинарного взыскания либо получил от работника отказ от ознакомления с данным приказом.

Если хотя бы одно из вышеуказанных условий выполнено не будет, то увольнение работника за прогул невозможно.