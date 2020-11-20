ИП сменил место жительства и налоговую, и вдруг узнает, что он не на УСН. Ему заблокировали счет и требуют уплатить НДС за три квартала. Причем налоговики утверждают, что они его «перерегистрировали», и с этого месяца у него УСН.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришёл новый клиент, который открыл ИП по месту жительства в начале февраля. Думал, что он на УСН, а когда он переехал к нам в город и пришёл в налоговую оказалось, что у него ОСНО. Налоговая ему сделала новую регистрацию и говорит, что с ноября у него УСН. У кого-нибудь были такие случаи? Я всегда считала, УСН может быть либо в момент регистрации ИП, либо с 01/01 следующего года».

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Причем дальше в комментариях автор пишет, что он уже дважды ходил в налоговую и ему так там сказали, об «УСН с ноября». .

Вот что в комментариях пишут.

«Пусть пишет запрос — и письменно получает ответ, когда зарегистрирован (что такое „новая регистрация“, даже предполагать не берусь), на какой системе налогообложения находится. Если он вдруг (чудом) вновь зарегистрировался, то с какого числа и что с фиксированными платежами за период с февраля».

Еще рекомендуют выписку из ЕГРИП посмотреть, подавалось ли увуедомление об использовании УСН.

«В выписке с сайта ФНС не видно заявления об УСН в разделе „сведения о записях, внесённых в ЕГРИП“? Должно быть зафиксировано наименование документа 26.2-1 уведомление о переходе на УСН».

Автор пишет, что в выписке этого нет, да и сам ИП не помнит, подавал ли. И блокировка счета прилетела от налоговой. И требуют от него отчет по НДС за три квартала.