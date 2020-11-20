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ИП потерял УСН при переезде. Налоговики требуют уплатить НДС и блокируют счет

ИП сменил место жительства и налоговую, и вдруг узнает, что он не на УСН. Ему заблокировали счет и требуют уплатить НДС за три квартала. Причем налоговики утверждают, что они его «перерегистрировали», и с этого месяца у него УСН.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришёл новый клиент, который открыл ИП по месту жительства в начале февраля. Думал, что он на УСН, а когда он переехал к нам в город и пришёл в налоговую оказалось, что у него ОСНО. Налоговая ему сделала новую регистрацию и говорит, что с ноября у него УСН. У кого-нибудь были такие случаи? Я всегда считала, УСН может быть либо в момент регистрации ИП, либо с 01/01 следующего года».

Причем дальше в комментариях автор пишет, что он уже дважды ходил в налоговую и ему так там сказали, об «УСН с ноября». .

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Вот что в комментариях пишут.

«Пусть пишет запрос — и письменно получает ответ, когда зарегистрирован (что такое „новая регистрация“, даже предполагать не берусь), на какой системе налогообложения находится. Если он вдруг (чудом) вновь зарегистрировался, то с какого числа и что с фиксированными платежами за период с февраля».

Еще рекомендуют выписку из ЕГРИП посмотреть, подавалось ли увуедомление об использовании УСН.

«В выписке с сайта ФНС не видно заявления об УСН в разделе „сведения о записях, внесённых в ЕГРИП“? Должно быть зафиксировано наименование документа 26.2-1 уведомление о переходе на УСН».

Автор пишет, что в выписке этого нет, да и сам ИП не помнит, подавал ли. И блокировка счета прилетела от налоговой. И требуют от него отчет по НДС за три квартала.
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На это пишут, что если счет нужен — придется сдавать по НДС.

«Я бы жаловалась начальнику, потом в управление. Но это займёт время. А раз нужен счёт — без вариантов, сдавайте НДС».

Еще выясняется, что этот ИП подавал заявление на УСН не при регистрации, а позже, заказным письмом. Налоговики утверждают, что ничего не получали.

Также пишут, что сейчас это частая проблема при смене ИП налоговой.

«У них там глюк идёт. Они по мигрировавшим не видят признак УСН. И просят ещё раз направить заявление о переводе на УСН».

Советуют закрыть ИП и открыть заново, тогда можно будет подать заново заявление на УСН.

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