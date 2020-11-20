В банке считают, что ИП — это организация. И самозанятый тоже, потому что они платят налоги

Банку не понравился у ИП вид деятельности, связанный с лизингом. Он требует исключить этот вид деятельности, либо вставать на учет в Росфинмониторинге. Но самое интересное — в банке считают ИП организацией. И самозанятого тоже.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«По 115-ФЗ. Кому-нибудь получалось найти на них управу? Стоит ли бодаться? Попросили разобраться по одному ИП-шнику. Обычный водила, подрабатывает извозом, где подвернется. Прилетело „письмо счастья“ с угрозами от банка, мол у вас есть ОКВЭД по лизингу, должны зарегистрироваться в Росфинмониторинге 😳 паника. Звоню барышне, говорю: у вас в тексте письма подчёркнуто — коммерческие организации, с каких пор ИП стал организацией? Подобный подход уже встречала, но к такому ответу не была готова: а потому, что платит налоги! — говорит 😲 Я ей: так вот я самозанятая, например, по вашему — тоже организация? Конечно! — отвечает. Вы ж платите налог 🤬».

Какой блистающий новизной подход. Все гражданское право пора переписывать. А вот суть требований банка:

«Ладно. Переходим ко второй части вопроса: что надо? Принесите лист изменений в ЕГРИП об исключении ОКВЭД по лизингу. Говорю: на вас так ОКВЭДов не напасёшься, сегодня одно не понравится, завтра — другое. Может как-то иначе подтвердить отсутствие этой деятельности? Да и в принципе как-то ИП и Росмфинмониторинг не сочетаются, может какие-то рамки по выручке существуют. В общем, — будем исключаться. Вот такая история».

В комментариях советуют пободаться, хотя автор пишет, что выбрали путь наименьшего сопротивления.

А еще советуют попробовать просто отписаться, что деятельности по указанному коду по ОКВЭД не ведут:

«Я бы написал ответ, что лизингодателем не являюсь, финарендой (лизингом) не занимаюсь, такие договора не заключаю. Основная деятельность ведётся по оквэд... В связи с чем регистрация в финмониторинге не требуется. Спасибо за ваши рекомендации, обязательно ими воспользуемся, когда будем заниматься данными операциями в своей деятельности».

Еще советуют поменять банк.

А кто-то пишет, что есди докопались по 115-ФЗ, то тут, вполне возможно, помогут решить только знакомства и связи:

«Со 115-ФЗ бодались безуспешно, "о" — отчаяние..., только знакомства помогли с выходом на вице-през. головы банка в Кремле. Решилось в три дня без объяснения, почему и чего кому не хватало».

Пожалуй, начать все-таки стоит с того, чтобы убрать этот вид деятельности с лизингом.