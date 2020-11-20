Песков сказал, что нет каких-либо инструкций и предписаний вешать портреты Путина в госучреждениях

Песков рассказал, что нет каких-либо методических рекомендаций по размещению в кабинетах чиновников портретов Путина.

18 ноября в здании муниципального образования «Смольнинское» депутат от «Яблока» Никита Юферев порвал повешенную в зале заседаний фотографию Путина. В фейсбуке он объяснил, что администрация убрала из зала портрет Пушкина, повесила фото Путина, и он «принял меры депутатского реагирования». В результате на заседание приехала полиция, и в отношении Юферева началась проверка.

Другие депутаты рассказали журналистам, что с администрацией «Смольнинского» уже некоторое время идет «портретная война»: оппозиционные депутаты вешают в зале на стенку портрет Пушкина, сотрудники администрации заменяют его на портрет президента.

«Это никак не регламентировано, никаких инструкций на этот счет нет и быть не может. Разумеется, вряд ли мы как-то можем, скажем так, позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина, все-таки это наш президент и, наверное, это плохо — так себя вести и так поступать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

А участникам «портретных войн» он посоветовал вешать портреты и Путина и Пушкина.

По материалам «Интерфакс».