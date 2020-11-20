Психологическая помощь бухгалтерам — правда или вымысел?

Интересный вопрос о психологической помощи бухгалтерам. Если эту самую помощь будет оказывать не просто психолог или психотерапевт, а переучившийся именно из бухгалтера.

Необычной идеей поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«У меня родилась идея. Суть: оказание психологических консультаций бухгалтерам. Как бух буху, но речь идет о профессиональной услуге. Ведь кто, если не другой бух поймет всю боль криво обновленной 1С, отношения „тыжбухгалтер“, темы „прошлый бух — редиска“ и прочие актуальные и волнующие вопросы. Как думаете, актуально? Взлетит?».

В комментариях к идее отнеслись скептически:

«Как я понял — вместе распить бутылочку и поплакаться за жизнь?».

Но автор утверждает, что тут с психотерапия с профессиональным уклоном.

«В том-то и дело, что я думаю про обычную психотерапевтическую сессию, но с проф. уклоном. Здесь не распивают».

Вообще, психотерапевт — это врач, ему медицинская лицензия понадобится.

Тем более, что к терапии без распития тоже отнеслись не очень:

«Псих. сесссия для бухгалтера без распива — время на ветер. Совместный распив с понимающим человеком гораздо эффективнее».

А вообще, пишут, что уже давно что-то такое есть:

«Периодически клерки собираются в уютных кафешках и лечатся».

Правда, и против распития тоже довод есть:

«А если человек не пьющий, так без псих. поддержки и останется...».

Кто-то уже обращается к психологу, и он предложил переквалифицироваться.

«К слову, сейчас тоже работаю с психологом. И он мне предложил переквалифицироваться:-). Говорит, что я гораздо больше психолог чем бухгалтер. Прям заинтриговал».

Есть мнение, что бухгалтер — он уже психолог, по долгу профессии.

«Бухгалтер — это реально психолог. Всех успокой, чтоб не истерили, найди к каждому подход в ненавистной ИФНС, а еще не убей никого, кто рядом находится и под руку попадает. А представляете в этих ИФНС начнут дистанционщики скоро работать?! Даже думать об этом страшно... Пока я въезжала, что такое биткоин и с чем его едят, уже ввели штрафы за отсутствие отчетности по ним свыше 600тыс. руб. 🤯. Каждый день что-то меняется и иногда не успеваешь за всем этим, зарывшись по пояс в накладных и отчетах... Все чаще задумываюсь, была ли я вообще адекватна при выборе профессии... Хочу работать в тишине и выращивать цветы🤦‍♀️».

А подытожим моментом с коммерческой тайной:

«Есть один очень пикантный момент в работе главбуха — коммерческая тайна. И отнести туда можно всё что угодно. Так что, коллеги, учимся разговаривать с кошкой:-). А кривое обновление достаточно обсудить со специалистом 1С.

Помнится много лет назад в нашу компанию попал врач-психиатр. Разговорились. Спрашиваю: — Люди каких профессий чаще всего к Вам попадают? — Учителя, конечно! — А реже всего? Задумался... Почесал затылок и говорит: — Ну, вот девочка-экономист была, единственная за 20 лет практики... — А бухгалтеры? — не унимаюсь я. — Бухгалтеры? Нет, не было, им некогда...».

Коллеги, а как вы думаете? Нужно это бухлатеру? Или проще в кафе «лечиться»?