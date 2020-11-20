Требование от налоговиков, где среди прочего хотят образцы подписей и паспорта лиц, имеющих доступ к банковскому счету организации. Это точно налоговики?

Вроде бы и требование от налоговой. Но, они хотят получить образцы подписей, оттиски печатей, доверенность на распоряжение счетами, и даже паспорта сотрудников, которые могут распоряжаться счетами организации. Это точно из налоговой?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Получили такое требование, кто-нибудь уже сталкивался с таким чудом?».

В комментариях пишут, что очень похоже на каких-то аферистов:

«Смахивает на аферистов, которые очень хотят распоряжаться банковским счетом предприятия. А судя по тому, что наложники стали липовые нулевые декларации по НДС засылать, то и с требованием могут такую фигню сделать. Они имеют право запросить документы и информацию, но никак не образцы подписей да еще банковской карточки. И не имеют право запрашивать скан паспорта. Паспортные данные у них есть в базе. Если идет следствие, то в присутствии следователя делаются подписи и оттиск печати».

На вопрос адреса, что отвечать на это требование, пишут:

«Я бы наложникам ответила, что запрос данного требования не соответствует указанным статьям НК. Данные паспорта руководителя у них имеются. Еще бы и жалобу в вышестоящую накатала и приложила это требование».

Также советуют позвонить в инспекцию и выяснить, откуда ноги растут.

«Лучший способ выяснить, позвонить в налоговую. Сейчас очень много мошенников, которые от имени налоговиков шлют требования. Там и выясните что это за письмо такое, т к образцы оттисков печати и подписи налоговая никогда не запраживает, да сканобразы паспортов тоже».

Кто-то пишет, что налоговики, похоже, адресата в требовании перепутали.

«Такое чувство что налоговики перепутали получателя в требовании Такие требования обычно в банк отправляют, где открыт расчётный счёт, чтобы банк предоставил всю информацию по проверяемой организации».

Может, еще ключи от квартиры? Или, как пишут в одном комментарии, «а пин-коды к картам сотрудников почему не запросили?».