После выхода дистанционных работников обратно в офис не надо проводить внеплановую СОУТ

Нужен ли инструктаж и СОУТ для сотрудников, которых вернули с удаленной работы в офис?

Ответ на этот вопрос дал Минтруд в письме № 15-2/ООГ-3040 от 15.10.2020.

Там пояснили, что конкретный порядок проведения инструктажей по охране труда определяет работодатель в зависимости от производственной необходимости.

Основание — постановление Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

Порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников установлен Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ.

Работодатель обязан обеспечить проведение внеплановой СОУТ в случаях, установленных частью 1 статьи 17 закона № 426-ФЗ.

Иных оснований к проведению внеплановой СОУТ (в том числе после удаленной работы) законом не предусмотрено.