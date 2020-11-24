Кто-то выпустил «левую» электронную подпись и сдал за вас уточненки по НДС? Порядок действий от налоговиков

Пошаговый порядок действий руководства компании, если вдруг узнали, что на них выпущена «левая» электронная подпись.

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«Столкнулась с выпуском „левой“ ЭЦП и сдачей с её помощью уточненок по НДС. Дозвонилась до ИФНС, мне продиктовали алгоритм действий. Выкладываю сюда, вдруг кому-то ещё пригодится. Если что, это ИФНС № 43 по г. Москве.

пишем заявление и отправляем в налоговую по ТКС. Содержание примерно следующее:

„Организация такая-то, создана тогда-то, ген. директор такой-то, система налогообложения такая-то. За период с момента гос. регистрации по настоящее время деятельность не ведется, сдаются нулевые декларации. Имеем 1 ключ ЭЦП, выпущенный спецоператором таким-то (приложить распечатку сертификата). Такого-то числа запрошена справка „перечень бухгалтерской и налоговой отчетности“ за период такой-то. Полученная справка была нами рассмотрена, обнаружены сданные уточненные декларации по НДС такие-то (номер и дата, за какой квартал). Данные уточненные декларации нами не сдавались. Просим заблокировать все ключи ЭЦП, кроме указанного нами и приложенного к письму“.

директору прийти в налоговую с паспортом, с распечаткой сертификата и оригиналом письма;

после общения с директором, на котором в ИФНС установят его личность (по личной явке и паспорту), все „левые“ ЭЦП будут заблокированы. И надо будет сдать уточненки (номера уточненок скажут директору после беседы). Также ему скажут, кем были выпущены данные „левые“ ЭЦП;

надо будет обратиться к спецоператорам, которые выпустили „левые“ ЭЦП, с официальным запросом, на основании чего они выпустили ЭЦП;

далее при желании обратиться в полицию».

В комментариях спрашивают, можно ли вообще не допустить подобного. На это отвечают:

«Для начала запретить всех спецоператоров и передать права выдачи ЭЦП в руки государства. А то у нас паспорта выдают строго лично и строго в МВД, а ЭЦП, которая заменяет собой и паспорт, и личное присутствие выдают коммерческие структуры в количестве по стране 500 , кому ни попадя, непонятно на каком основании по левым сканам непонятно чьих документов. И самое главное: про левые ЭЦП не говорит только ленивый, это массовая проблема. Но вот массовых посадок ушлых манагеров, выдавших левоту, нет. А безнаказанность, как известно, порождает вседозволенность».

Вообще, с 1 января 2022 года руководителям коммерческих организаций должна выдавать электронную подпись только ФНС. Впереди еще год подобного.

А вот кого-то не устроил пункт про уточненки:

«Почему и зачем сдать уточненки? Ее должны удалить как мошенническую. Не, мне такой алгоритм не нравится».

Вообще да, это же возобновление сроков для камеральной проверки. И еще про уточненки:

«Сдавая уточненки, вы берете на себя вину, сначала в полицию, затем в ИФНС с требованием удалить декларации, сданные по „левым“ ЭЦП. Не облегчайте налоговой жизнь, когда они замучаются работать сами, может тогда задумаются, как решить эту проблему».

Еще есть мнение по порядку действий:

«Ключевое в этом алгоритме от ФНС — п.3 личный визит. Для этого и делается левая ЭЦП и левые уточненки. Не придет — однодневка. Придет — убирайте НДС или посадим. Уточненки пусть они сами сдают🤣🤣🤣. П.5 должен быть самым 1-м и самым главным — пишем заявление в полицию. И уже к заяве в ФНС прикладываем талончик. И никому никогда не отправляйте распечатку сертификата».

Кто-то все делали по алгоритму и даже в Роскомнадзор писали. Но... Роскомнадзор сообщил, что дело для него слишком мелкое.

«Все делали по алгоритму и даже обращались в Роскомнадзор,,который контролирует эцп, сказали, что наш вопрос слишком мелкий для рассмотрения🤷‍♀️».

Еще уточняли, в какой именно отдел приходить. Автор пишет, что в конкретно этом случае — в контрольно-аналитический.

Кстати говоря, к вопросу о превентивных мерах — нужно директору периодически просматривать в Личном кабинете на Госуслугах — не выпустил ли кто на его имя ЭЦП. Там все это отображается.