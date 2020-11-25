Борис Титов предложил унифицировать снижение ставок по УСН для бывших вмененщиков

В преддверии отмены ЕНВД было бы полезно установить на федеральном уровне единый предельный уровень ставок УСН для тех субъектов, которые применяли ЕНВД в 2020 году. С таким предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Он отметил, что в некоторых регионах ставки по УСН снижены.

Например, в Вологодской области ставки УСН на 2021 год для тех, кто работал на ЕНВД (и даже тех, кто совмещал ЕНВД с другими режимами), снижены до уровня 2 % по объекту «доходы» и 5 % — «доходы минус расходы».

В Республике Бурятия для переходящих с ЕНВД на 2021 год устанавливаются ставки 1 % и 6 % соответственно. Ульяновская область — 1 % и 4 %. Республика Алтай — ставки УСН снижаются сразу на три года.

В других регионах ставки снижаются для всех, кто применяет УСН. В Архангельской области — до конца 2021 года 4 % по «доходам», 8 % — «доходы минус расходы». Республика Хакасия — 4 % «доходы» и 7 % «доходы минус расходы» на тот же срок. В Республике Коми до конца 2022 года ставки снижаются в два раза, в Мурманской области — до 1 % и 5 %.

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В нескольких регионах критерием снижения ставок УСН выбрана принадлежность предприятий к пострадавшим отраслям (плательщики ЕНВД в основном относятся именно к ним). Калмыкия — ставки снижены до 1 % и 5 %, Астраханская область — до 3 % и 7,5 %, Чувашия — до 4 % и 10 %.

В ближайшее время снижение ставок УСН ожидается в Приморском крае.

«Отсутствие единого федерального решения по снижению ставок для бывших ЕНВДшников приведет к неразберихе, многие в поисках решения начнут перерегистрировать бизнес в других регионах», — констатировал Борис Титов.