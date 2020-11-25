Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Бухгалтеры беспокоятся, не будет ли проблем с налоговиками, если ИП расплачивается корпоративной картой за личные покупки

ИП расплачивается бизнес-картой, которая привязана к его счету, как по коммерческой необходимости, так и по личным покупкам. У бухгалтера вопрос, не будет ли проблем с налоговой.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Предприниматель расплачивается корпоративной картой (привязанной к расчетному счету) за разные свои хотелки. Чеки на всякий случай складываем в коробочку😀. Если покупает что-то для своей коммерческой деятельности, то даже отражаем покупки в учёте. Купил колеса для своей машины за 106 тысяч, потом вернул. Сумма упала обратно на счёт. Чек отдал в магазин при возврате. Что предпринять, чтобы у налоговой точно не возникло никаких возможностей обложить эту сумму поступившую на счёт налогом 6%?».

Вот что пишут в комментариях:

📌 Реклама

«Ему должны были выдать чек на возврат. Во-вторых, первичный чек не забирают».

Кто-то возражает, что чек при возвратах забирают почти всегда, могут по просьбе иногда отксерить. При этом, другие пишут, что так делать не имеют права.

Автор спрашивает, достаточно ли в выписке указания, что это возврат покупки:

«А как вы думаете, не достаточно ли, что в выписке банка на эту сумму написано „возврат покупки“? Или лучше все же чек искать?»

На это отвечают, что такой надписи достаточно.

«Если написано возврат, то достаточно. Не думаю, что будут проблемы».

А еще к этому же советуют к КУДИР пояснительную записку приложить:

«Я еще к КУДИР всегда прикладываю пояснительную записку с расшифровкой сумм, поступивших на р/сч, но базу не формирующих: возвраты, кредиты, отмена платежей».

Еще автора успокаивают, что возврат — это не налогооблагаемая прибыль:
Альянс - Трудовая Миграция
Подтвержденный профиль
Последние изменения в миграционном законодательстве
Семинар для тех, кто хочет повысить квалификацию в миграционном учете
Узнать больше
Реклама на Клерке

«Так если возврат, то и не переживайте. Возврат не является налогооблагаемым доходом. Выпиской назначение подтверждено».

Кто-то делится подобной ситуацией:

«У меня была похожая ситуация- только клиент заплатил два раза и я ему сделала возврат. Позвонила инспектор по поводу якобы неполного отражения выручки в декларации. Сказала ей про возврат, она тут же уточнила и согласилась».

В итоге, пришли к выводу, что проблем с налоговиками в этом случае быть не должно.

⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама