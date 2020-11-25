Бухгалтер на 5 компаний и два офиса в Москве. Предлагают 65 тысяч. Полы мыть не надо

Хотят бухгалтера, на два офиса с разницей в 26 км, пять фирм, без удаленки, с функциями кассира. За все это с «барского плеча» предлагают аж 65000. И да, это Москва.

Вакансией поделились в «Красном уголке бухгалтера»,

«Москва. Вакансия: бухгалтер в единственном числе. 5 юрлиц, ООО, ИП, УСН. Небольшие, суммарно менее 30 чел. Удаленку не рассматриваем, поскольку вакансия с функциями кассира и есть необходимость бывать в 2 офисах: на м. Выставочная и в д. Жуковка. Полная занятость. ЗП 65 000 на руки».

Для наглядности, покажем на карте:

Это примерно 26 км, 34 минуты без пробок.

Само собой, в комментариях сочетание обязанностей, офисов и зарплаты вызвало, мягко говоря, недоумение.

«Ну поехали. Полы, интересно, мыть не надо? В двух-то точках». ·

Кто-то подхватывает:

«И шнурки погладить для всего руководства».

Кто-то осторожно предлагает закрыть комментарии, но идея не нашла поддержки.

Еще кто-то решил добавить немного сарказма:

«Хорошо, что работа не за еду, и машины с товаром разгружать не надо».

На это отвечают, что до Жуковки добраться на автобусе — 75 рублей только в одну сторону.

Еще успели подсчитать, то при такой зарплате — это примерно 13 тысяч за фирму, плюс присутствие в двух офисах, и еще функции кассира.

В итоге, пришли к выводу, что в вакансии «забыли» поставить единичку в самом начале к сумме зарплаты.