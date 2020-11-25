Закон о новых условиях дистанционной работы вступит в силу с 2021 года

Законопроект с поправками в Трудовой кодекс об особенностях дистанционной работы прошел втрое, основное, чтение в Госдуме.

Среди наиболее важных изменений — нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: он не сможет превышать 6 месяцев. При этом перевод на удаленную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты сотрудникам при сохранении объема их работы.

Поправками предусмотрено по сути три вида дистанционной работы: постоянная, комбинированная (когда работник периодически приезжает в офис) и временная. На временную могут переводить как по желанию работника, так и в силу объективных обстоятельств у работодателя. Кроме того, могут быть особые случаи для временного перевода, как, к примеру, эпидемия, природная или техногенная катастрофа и т.п. В случае временного перевода в таких исключительных случаях согласия работника на удаленку не требуется.

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Условиям перевода в исключительных случаях посвящена новая статья в ТК — 3129.

Поправки корректируют и перечень оснований для увольнения дистанционных сотрудников: он дополняется невыходом на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Кроме того, трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях.

Третье чтение законопроекта намечено на четверг, 26 ноября. Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года.