Незаконных кредиторов будут сажать на срок от 3 до 5 лет. Штрафы тоже возрастут

За незаконное предоставление потребительских займов и кредитов хотят ввести уголовную ответственность, если лицо, их выдававшее ранее уже привлекалось за это к административной ответственности.
Соответствующий законопроект сегодня был рассмотрен в ГД в первом чтении.
В пояснительной записке авторы указывают на значительное число случаев, «когда лицо, незаконно осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, привлекается к административной ответственности и продолжает осуществлять нелегальную деятельность».«Таким образом, существующие меры воздействия не являются достаточными», — указывают они.
Поправки в УК если сумма выданных ими незаконных займов будет превышать 2 млн 250 тыс. рублей, то им будет грозить:
- штраф в размере от 300 тыс. до одного миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до четырех лет,
- обязательные работы на срок до 480 часов,
- лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
- Для должностных лиц они составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас — от 20 тыс. до 50 тыс.),
- Для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас такой ответственности дл ИП нет),
- Для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас — от 200 тыс. до 500 тыс.).