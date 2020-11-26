Компенсация удаленному сотруднику за Интернет и компьютер не облагается НДФЛ и взносами. Но нужны подтверждающие документы

Банк перевел сотрудников на дистанционную работу и выплачивает им фиксированную компенсацию за использование личного имущества и доступ в Интернет.

Освобождаются ли такие выплаты от НДФЛ и страховых взносов? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/96913 от 06.11.2020.

Сообщается что суммы компенсаций расходов дистанционных работников за использование принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, расходов на услуги связи не подлежат обложению страховыми взносами и НДФЛ в размере, определяемом трудовым договором о дистанционной работе между организацией и работниками.

При этом размер возмещения указанных расходов должен соответствовать экономически обоснованным затратам, связанным с фактическим использованием работником личного (арендованного) оборудования (средств), услуг связи для целей трудовой деятельности.

То есть организация должна располагать копиями документов, как подтверждающими приобретение (аренду) оборудования (средств) работником, так и подтверждающими расходы, понесенные им при использовании их в служебных целях, а также подтверждающими расходы на используемые в служебных целях услуги связи.