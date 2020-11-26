Предлагают обязать работников самих платить НДФЛ. В целях борьбы с серыми зарплатами

В Совфеде высказали предложение обязать россиян самих начислять и платить НДФЛ со своей заработной платы.

Это предложил глава Комитета по бюджету СФ Анатолий Артамонов.

«Радикальное решение, которое обсуждалось — например, когда каждый работник будет платить за себя (НДФЛ), и тогда у работодателя пропадает интерес к тому, чтобы эту зарплату выплачивать в конверте», — сказал сенатор.

К слову говоря, он не в первый раз высказывается против серых зарплат. 21 мая на «Клерке» писали, о его предложении ввести уголовную ответственность за зарплату в конвертах

Однако ФНС и Минфин против такого радикального нововведения из-за опасений, что будет резкий провал по выплатам налогов, да и администрировать это они не готовы.

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«Практически во всех странах НДФЛ платит работник, и лишь в нескольких, в том числе и в России — работодатель. ФНС, может быть, считает, что это наше приобретение», — сказал глава комитета Совфеда.

«Я за то, чтобы каждый из нас платил НДФЛ со своей зарплаты самостоятельно», — заключил парламентарий.

Кстати говоря, глава ФНС Егоров в июньском интервью Познеру говорил, что у нас и граждане не готовы откладывать на конец года, чтобы заплатить налоги. Да и заполнять декларации не каждый сможет.

«Мне представляется, что люди в заполнении деклараций не являются профессионалами. И мы получим не самую интересную, с точки зрения налогообложения историю, когда все вдруг начнут заполнять декларации. Я не говорю о культуре сбережения, так как это предполагает, что я должен буду накапливать деньги для уплаты налогов в конце года. Это не каждый из нас, мягко говоря, привык делать»- сказал тогда Егоров.