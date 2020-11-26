Налоговики для зачета переплаты требуют письмо. Или заблокируют счет

Для зачеты переплаты налоговики требуют написать им письмо. Причем, в отдельных случаях грозят блокировкой счета. А иногда наоборот спрашивают, зачем письма шлете? Мы и так все зачтем. Где логика?

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, подскажите с какого момента случилось так что по переплате по налогу надо низко кланяться в ИФНС и писать письмо о зачёте того же налога. Пришло требование об уплате 72 тыс. руб. по прибыли а по карточке переплата 1,5 ляма. Сверку сделала ПЕРЕПЛАТА, звонок в налоговую: „а у нас программа такая, пишите письма, или счет блокирнем“. О Боже. Мне что, перед каждой декларацией письма писать?».

В комментариях подтверждают, что да, писать:

«Писать. Сейчас у них как, не написал — заблокируют счет, спишут, ещё пени начислят. Поэтому лучше сверяться с бюджетом и писать заявления о зачёте, дабы не тревожить свою нервную систему 😆».

Кто-то не так категоричны, все зависит от конкретной налоговой и вообще везения:

«Я могу сказать что все зависит не от отдельно взятой налоговой, а от того как карта легла🤭То пишите, то зачем письмо прислали...».

Именно это подтверждает следующий комментарий, причем обе крайности в одной и той же инспекции:

«Была переплата, позвонила в налоговую, спросила что делать с переплатой? Мне сказали: пишите заявление. Написала, отправила, через пару дней с этой же налоговой звонок: зачем заявление пишите? Мы Вам и так зачли бы:-) Вот и пойми их...».

А кто-то вспомнил высказывание Егорова о комфортной уплате налогов:

«Это же комфортно! Ну как руководитель ФНС России сказал».

Вообще в больбшинстве своем люди придерживаются мнгения, что лучше лишнюю бумажку отправить, нервы целее будут.