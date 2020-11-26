Есть ли надежда отбиться от штрафа за выплату зарплаты иностранцу из кассы? Или проще уйти в банкротство?

ИП выплачивал деньги из кассы иностранному работнику. Хотя его предупреждали о возможных проблемах с валютным законодательством. В итоге, год спустя, налоговая выкатывает штраф. Есть ли возможность от него отбиться?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Налоговая уличила ИП в выплате ЗП иностранке наличными (да, её предупреждали, просили карточку оформить, но увы). Прислали уведомление, запрашивают трудовой договор, РКО, платёжные ведомости, паспорт с отметками о миграционном контроле... Скажите, пожалуйста, кому-нибудь удавалось отбиться от штрафов? Или снизить хотя бы? Уточненки сдавать что-ли😅 ИП пытается стать банкротом, у неё куча долгов. Поделитесь, пожалуйста. Я в поиске группы читала, что в последнее время судебная практика не в нашу пользу. Пинять на трудовое законодательство уже не выйдет? Я уже не на что не надеюсь, но хочу перебрать все варианты, прежде чем сдаваться. Помогите, пожалуйста, кто столкнулся».

В комментариях пишут:

«Никогда мне таких „предпринимателей“ не понять. Это бух делал или сам ИП так?».

Автор ответила, что это сам ИП, и его о последствиях предупреждали:

«ИП предупреждали, но там „ну очень надо было“ взять девушку на работу. Взяли 😒».

А вот развернутый комментарий, почему все так и что, возможно, придется делать:

«Нарушено валютное законодательство. Срок давности 2 года. Контролирует валютное законодательство сейчас налоговая. Налоговая предупреждала, рекомендовала исправиться, ее не послушали, продолжали. Можете попытаться снизить штрафы, писать в налоговую, что бюджет не пострадал и суммы незначительные. Но серьезно на это надеяться я бы не стала (бюджет сейчас грустит, Налоговая собирает что может). ИП на пороге банкротства, вероятно, не готово судиться по этому проводу... ну так — 7 бед, один ответ — банкротство!».

Есть еще призрачная надежда отбиться от штрафа через возможные ошибки в решении налоговиков:

«По факту штраф уменьшить не получится, но с учетом оформления документов по проверке в ИФНС есть вероятность признать в управлении неправильность оформления решения и его отмену, а дальше ИФНС не может оштрафовать за то же самое. Готовьтесь к штрафу и ищите юриста...».

Как бы там юрист не запросил больше или столько же, сколько уплатить должны в бюджет.

Вообще, почти единогласное мнение — будет штраф за нарушение валютного законодательства. Это статья 15.25 КоАП, штраф от 75 до 100% от суммы нарушения.