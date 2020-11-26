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Принят закон о дистанционной работе

Госдума приняла закон об особенностях дистанционной занятости, поправки в Трудовой кодекс должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Необходимость сделать трудовое законодательство более гибким возникла из-за пандемии COVID-19.

Принятая версия документа несколько ухудшила положение работников по сравнению с первоначальной концепцией, но все равно ограничивает волю работодателя, четко определяя удаленный режим труда, говорят эксперты. Они называют принятый документ компромиссом.

Закон закрепляет в Трудовом кодексе три вида дистанционной работы. Во-первых, это постоянная дистанционная работа — когда работник изначально заключил соответствующий трудовой договор с руководством. Во-вторых, временная — когда людей переводят на удалёнку на время по каким-либо обстоятельствам. И в-третьих, предусмотрен смешанный график работы, когда часть времени человек трудится из офиса, а часть — из дома.

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Перевод работника на удаленную работу осуществляется в порядке, предусмотренным трудовом договором или допсоглашением. И трудовой договор, и соглашение подписываются двумя сторонами — работником и работодателем. Таким образом, перевод на удаленную работу возможен только с согласия сотрудника.

Режим рабочего времени при удаленной работе прописывается либо в коллективном договоре, локальном нормативном акте, который действует на предприятии, либо в трудовом договоре, либо в дополнительном соглашении к нему. Аналогичным образом режим рабочего времени (правила внутреннего трудового распорядка) устанавливается для работающих в офисе сотрудников

Исключение, когда работодатель может инициативно перевести работника на дистанционную работу, — катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения и другие исключительные случаи, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия граждан.
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В таких случаях перевод на удаленную работу допустим без заключения дополнительного соглашения с работником. При этом работодатель должен обеспечить работника необходимыми для работы оборудованием, программами или оплатить аренду такого оборудования.

В таких — особых, чрезвычайных обстоятельствах — работодателю для перевода на удаленную работу достаточно принять локальный нормативный акт, который определит список работников, временно переводимых на дистанционку, срок, на который они переводятся, причем этот срок не может превышать длительности наличия чрезвычайных обстоятельств. В законопроекте уточняется, что период временной дистанционной работы не должен превышать шесть месяцев. При этом работодатель может периодически отправлять сотрудников трудиться дистанционно при условии чередования удаленки с работой в офисе или на предприятии.

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Отдельно регулируются вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников. Люди будут иметь право на офлайн, а рабочее время посчитают так же, как и для офисных сотрудников. По Трудовому кодексу, рабочая неделя длится не более 40 часов. В случае переработки работодатель будет оплачивать сверхурочный труд дополнительно.

По материалам РБК и «Парламентской газеты».
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