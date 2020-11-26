Принят закон о дистанционной работе

Госдума приняла закон об особенностях дистанционной занятости, поправки в Трудовой кодекс должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Необходимость сделать трудовое законодательство более гибким возникла из-за пандемии COVID-19.

Принятая версия документа несколько ухудшила положение работников по сравнению с первоначальной концепцией, но все равно ограничивает волю работодателя, четко определяя удаленный режим труда, говорят эксперты. Они называют принятый документ компромиссом.

Закон закрепляет в Трудовом кодексе три вида дистанционной работы. Во-первых, это постоянная дистанционная работа — когда работник изначально заключил соответствующий трудовой договор с руководством. Во-вторых, временная — когда людей переводят на удалёнку на время по каким-либо обстоятельствам. И в-третьих, предусмотрен смешанный график работы, когда часть времени человек трудится из офиса, а часть — из дома.

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Перевод работника на удаленную работу осуществляется в порядке, предусмотренным трудовом договором или допсоглашением. И трудовой договор, и соглашение подписываются двумя сторонами — работником и работодателем. Таким образом, перевод на удаленную работу возможен только с согласия сотрудника.

Режим рабочего времени при удаленной работе прописывается либо в коллективном договоре, локальном нормативном акте, который действует на предприятии, либо в трудовом договоре, либо в дополнительном соглашении к нему. Аналогичным образом режим рабочего времени (правила внутреннего трудового распорядка) устанавливается для работающих в офисе сотрудников

Исключение, когда работодатель может инициативно перевести работника на дистанционную работу, — катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения и другие исключительные случаи, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия граждан.