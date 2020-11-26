Налоговая опровергла «налог на роскошь» для автомобилей стоимостью ниже 3 млн

В ФНС опровергли сообщение СМИ о повышении коэффициента к транспортному налогу для автомобилей стоимостью меньше 3 млн.

Об этом пишет «РГ» со ссылкой на пресс-релиз ФНС.

Налоговики напомнили, что что повышающий коэффициент при исчислении транспортного налога учитывается для автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей. Коэффициент 1,1 применяется к легковым автомобилям средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более трех лет. Коэффициент 2 применяется в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 до 10 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более пяти лет.

Заодно в ФНС подчеркнули, что в НК нет понятия «средняя стоимость легкового автомобиля».

На «Клерке» недавно писали, что Минфин не собирается корректировать пороговые значения для этого коэффициента. А ФНС тогда напомнила, что даже если авто приобретено со скидкой, но его стоимость от 3 млн, то платить «налог на роскошь» все равно придется.