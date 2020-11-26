Судебная практика по обнулению кем-то деклараций. Суд принял сторону пострадавшей компании

Некто обнулил декларации по НДС за компанию, компания обратилась в суд. Итого — в первой инстанции частично требования удовлетворили. Но из базы налоговики недостоверные сведения не удалят, поскольку в НК нет соответствующих механизмов. Ждут что будет в апелляции.

Адвокат Вячеслав Василевский поделился у себя на странице в Facebook.

«Судебная практика на злободневную тематику в части обнуления налоговых деклараций сторонними лицами. Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области [Дело № А56-14368/2020] о признании незаконными действий МИФНС № 17 по Санкт-Петербургу, выразившихся в принятии от неизвестного лица налоговых деклараций и внесении сведений из этих деклараций в единую базу ФНС России и о признании незаконными действий, выразившихся в отказе аннулировать, т.е. признать неподанными от имени ООО „Синергия“ налоговые декларации по НДС.

Требования заявителя были удовлетворены частично. Требования заявителя о признании незаконными действий Инспекции, выразившихся в принятии от неизвестного лица налоговых деклараций и внесении сведений из этих деклараций в единую базу ФНС России, не удовлетоврены, поскольку, в силу пункта 4 статьи 80 НК РФ налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации (расчета), представленной налогоплательщиком по установленной форме.

Требования Общества об обязании Инспекции аннулировать из единой базы ФНС России все сведения о данных декларациях и сведения, содержащиеся в данных декларациях, как недостоверные не удовлетворены ввиду отсутствия соответствующих механизмов, предусмотренных действующим законодательством о налогах и сборах, а также программным обеспечением АИС Налог-3. Доказательств обратного суду не представлено.

Суд признал незаконными действия МИФНС № 17 по Санкт-Петербургу, выразившиеся в отказе аннулировать, то есть признать неподанными налоговые декларации от имени ООО „Синергия“ и обязал налоговый орган аннулировать, то есть признать неподанными налоговые декларации от ООО „Синергия“. Посмотрим, что устоит в апелляции. Жалоба налоговым органом уже подана»..

В комментариях особенно людям понравился довод суда об отсутствии в НК механизмов об удалении недостоверных деклараций.

«Требования Общества об обязании Инспекции аннулировать ... сведения не удовлетворены ввиду отсутствия соответствующих механизмов, предусмотренных действующим законодательством ...» Отличный аргумент. На 5 тянет. Вообще это нарушение УК РФ. Зачем писать об этом в НК РФ?«.

На это пишут, что суду обязательно нужен аргумент.

«Если сторона не заявила аргумента суд редко сам что то там применит, тем более в рамках частного определения».

В ответ пишут, что «надо в полицию обращаться для начала». На что отвечают:

«Ну в общем да, чтоб получить отказ от возбуждения. Можно и без этого просить суд, но это прям совсем редкость сейчас, только если на другой стороне ФНС... И то, не со всеми».

Но в целом-то практика позитивная.