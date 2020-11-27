Человеку обещали трудоустройство в налоговую инспекцию, но обманули

Несостоявшаяся сотрудница налоговой инспекции обратилась с жалобой в Роструд. Женщина раздосадована.

Она пришла устраиваться на работу в налоговую инспекцию. Ее кандидатуру одобрили дали направление на медосмотр.

Когда все медицинские документы были готовы, и соискательница надеялась приступить к работе, выяснилось, что вакансия уже закрыта, принят другой человек.

Между тем женщина потратила свое время и свои деньги на прохождение медосмотра и несостоявшийся работодатель не собирается компенсировать ей потери.

Кроме того, работодатель даже не извинился, говорится в жалобе.

Несостоявшаяся сотрудница обратилась в Роструд с вопросом можно ли заставить работодателя нести ответственность.

К сожалению, никакого ответа на этот вопрос заявительница не получила. Роструд сообщил, что ответ на данный вопрос не относится к его компетенции и рекомендовал обратиться в Минтруд.