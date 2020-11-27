🚥 ЦБ будет делить банковских клиентов на красных, желтых и зеленых. Красные получат черную метку

Внедрят единую межбанковскую платформу Банка России по проверке клиентов. Их будут распределять по зонам риска: зеленая, желтая, красная. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.

Соответствующий законопроект готовит ЦБ.

С текстом проекта ознакомились в РБК.

Платформа ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента») заработает в конце 2021 — начале 2022 года.

Принимать участие в такой сортировке клиентов будет ЦБ.

Регулятор будет относить клиентов к одной из трех групп в зависимости от уровня риска.

Для клиентов из красной зоны устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, использование интернет-банка и СБП. Ограничения возможны, даже если компания не будет считаться высокорисковой, но захочет перевести средства контрагенту из красной зоны. Она может столкнуться с отказом банка или блокировкой доступа к системам дистанционного банковского обслуживания. Однако таким юрлицам предлагается оставить доступ к СБП. За низкорисковыми клиентами из зеленой зоны банки, наоборот, смогут следить не так пристально. Отказы по переводам между «зелеными» клиентами не допускаются. Желтая зона клиентов — промежуточная. Если специалисты финмониторинга заметят в их деятельности признаки сомнительности, это по-прежнему может стать основанием для остановки операций. На особом контроле также останутся ИП и юрлица зеленой зоны, работающие с клиентами из желтой.



Компании зеленой и желтой зон будут иметь возможность узнавать свой статус в банке по запросу.

Клиент, отнесенный в красную зону, сможет в течение полугода оспорить это, предоставив документы и пояснения в банк.