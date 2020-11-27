Вакансия для бухгалтера с улыбкой и активной позицией. Без фото не рассматривают. И пешком до офиса, ибо коронавирус

Очень странная вакансия, предлагающая перспективы роста за улыбку, юмор и активную позицию. И предлагающая показать, что соискатель умеет кроме бухгалтерии.
Вакансией поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Вот еще прикольная вакансия бухгалтера-аниматора. Иногда меня пугают создатели таких вакансий».
«Пешком до офиса обязательно» — а если живешь в 20 км? Но вообще, там все «прекрасно».
В комментариях автора поддержали:
«Осень, пандемия, шиза рулит».
Кто-то предлагает работодателю на шесте станцевать:
«О, даа... пойду, если на шесте станцует».
А кто-то посчитал, что кто-то «пошутил»:
«Гыыыы......похоже, что просто стёб:-)».
Такие вакансии порой вызывают самые разные желания. Например, автора вакансии потроллить:
«Блин... После прочитанного хочется автора потроллить:-) Классная пятница:-)».
А кто-то предлагает отправить в контору налоговиков. С шутками и прибаутками:
«В такие конторы хорошо приходить с шутками и прибаутками в качестве налогового инспектора».
Вообще, фразы в вакансии «что вы умеете делать кроме бухгалтерии» и «за приветствие привлекательное вознаграждение и перспектика роста» — однозначно напрягают.
Коллеги, а вы что думаете?