Участники оборота цифровой валюты должны будут соблюдать 115-ФЗ со следующего года

Со следующего года все, кто выпускают цифровую валюту, либо организуют ее обращение, обязаны соблюдать требования закона ПОД/ФТ, он же 115-ФЗ. То есть, идентификация и проверка всех участников транзакций с сообщением в Росфинмониторинг всех нарушений.

Сообщили в канале «Тот самый 115-ФЗ».

«Подготовлен законопроект, обязывающий с 2021 года лиц, организующих или осуществляющих выпуск цифровой валюты, а равно организующих обращение цифровой валюты исполнять все требования того самого 115-ФЗ. Иными словами, все участники транзакций должны быть идентифицированы, проверены, а в случае подозрений — информация должны быть передана финансовой разведке».

Как видим, с 1 января 2021 года закон должен вступить в силу, если он успеет пройти путь от законопроекта до подписания Президентом. Остался месяц.