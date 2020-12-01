Если работник на удаленке сменил место нахождения, не сказав об этом руководству, и стал хуже работать — его можно уволить, считают в Совфеде

В Совфеде считают, что сотрудника на удаленке можно уволить, если он стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места дислокации без уведомления работодателя.

Об этом заявила глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, пишут «ТАСС».

«Возможно увольнение сотрудника в случае, если он поменял место своей дислокации без уведомления работодателя, работодатель почувствовал ухудшение работы. То есть в случае, если ту же работу человек дистанционно проводил у себя дома, а потом понял, что ему нужно поехать в летний период, например, в Сочи, находясь на пляже, не мог в полном объеме выполнять работу, то работодатель имеет право уволить такого сотрудника», — сказала сенатор.

Ранее в нижней палате парламента приняли в третьем чтении законопроект о поправках в ТК, как раз призванных урегулировать порядок дистанционной работы. Поправки, в том числе, содержат и основания для увольнения удаленщика.

Так, согласно поправкам, работодатель сможет уволить такого сотрудника за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.