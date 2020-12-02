Одобрен закон о дистанционной работе

Сегодня Совет Федерации на своем 493-ем заседании одобрил законопроект о дистанционной работе.
Поправки вносятся в главу 49.1 ТК и заработают с 1 января 2021 года.
Дистанционка будет:
- постоянная;
- временная;
- комбинированная.
В ряде случаев перевод на дистанционную работу будет происходить исключительно по инициативе работодателя.
Мы подготовили для вас актуальный материал, в котором описали все основные подробности поправок в ТК:
Скоро внедрят новые нормы о дистанционной работе: полный обзор законопроекта