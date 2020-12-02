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Одобрен закон о дистанционной работе

Сегодня Совет Федерации на своем 493-ем заседании одобрил законопроект о дистанционной работе.

Поправки вносятся в главу 49.1 ТК и заработают с 1 января 2021 года.

Дистанционка будет:

  • постоянная;
  • временная;
  • комбинированная.

В ряде случаев перевод на дистанционную работу будет происходить исключительно по инициативе работодателя.

Мы подготовили для вас актуальный материал, в котором описали все основные подробности поправок в ТК:

Скоро внедрят новые нормы о дистанционной работе: полный обзор законопроекта

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