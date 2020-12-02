Одобрен закон о дистанционной работе

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Мадама Если человек отказывается 2а раза от работы за МРОТ или от о... Официальное число безработных в октябре снизилось до 3,5 млн...