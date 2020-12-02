Скоро внедрят новые нормы о дистанционной работе: полный обзор законопроекта

Сегодня (буквально только что, с минуты на минуту) Совет Федерации одобрил законопроект с поправками в ТК, которые касаются дистанционной работы.
Новыми статьями Трудового кодекса устанавливаются и уточняются особенности организации и охраны труда дистанционных работников, включая вопросы обеспечения оборудованием, программно-техническими и иными средствами. Изменениям подвергается глава 49.1 ТК «Особенности регулирования труда дистанционных работников».
Предлагаем вашему вниманию обзор нового закона.
ДистанционщикПо действующим сейчас нормам дистанционным работником является тот, кто заключил трудовой договор о дистанционной работе.
По новой норме дистанционный работник может стать таковым не только по трудовому договору, но и по допсоглашению к нему, по локальному акту работодателя.
Виды дистанционкиПерейти на дистанционку можно постоянно или временно.
Временная дистанционная работа может протекать:
- непрерывно в течение определенного трудовым договором или допником срока, не превышающего 6 месяцев;
- периодически при условии чередования периодов дистанционной работы и периодов выполнения трудовой функции на стационарном рабочем месте.
Обмен документамиТрудовые договоры по-прежнему могут оформляться электронно и работодатель обязан по просьбе работника выслать бумажный экземпляр.
Однако вводится и новая норма — об электронных подписях.