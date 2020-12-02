Как быть с выбором работника между бумажной или электронной трудовой книжкой, если он работает по совместительству? Нужно ли что-то по нему подавать в ПФР до конца этого года?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Числится один директор он же учредитель. Работает директором по совместительству 2 часа в день. Вопрос по подаче сведений в ПФР о переходе на электронные трудовые книжки. Работает с 2018 г. Что нужно подать в ПФР до 31.12.2020 г. на него. ПФР прислало файл, со списком не поданных сведений».

В комментариях пишут, что даже если он решил оставить бумажную трудовую, по этому поводу нужно будет подать СЗВ-ТД до 15 февраля.

«Вы ничего не обязаны подавать на него до 31 декабря, если он не писал заявление о переходе на ЭТК или о том, что остается с бумажным вариантом. Но должны будете не позднее 15 февраля сдать СЗВ-ТД по нему с последним кадровым событием до 1 января 2020 года. Если он хочет остаться с бумажной ТК, не вижу причины не подавать по нему СЗВ-ТД с указанием этого»

С учетом, что он работает по совместительству, выбор способа ведения трудовой вообще нужно сделать ему по основной работе.

«Выбор способа ведения ТК делается только по основному месту работы. а вам подать сведения о приёме по совместительству в 2018-м году»

Кто-то рассказывает, как отвечала в ПФР по совместителям:

«Мне тоже такое приходило по внешним совместителям. Я писала ответ, что эти сотрудники являются совместителями и мы на них не подаём данные о варианте ведения ТК». ·

А кто-то спрашивает, по всем ли сотрудникам нужно подавать СЗВ-ТД до 15 февраля следующего года:

«Я правильно поняла, что СЗВ-ТД подается на всех сотрудников до 15.02.2021г. не зависимо когда они были приняты на работу?»

На это отвечают, что только по тем, кто не выбрал между бумажной или электронной трудовой книжкой.

«Только если по ним не было кадровых движений или они не сделали выбор по ведению трудовой книжки. Т.е. по тем, на кого СЗВ-ТД не подавалась в 2020 году».

В итоге, как выясняется, по электронным трудовым книжкам вопросы не утихают до сих пор. Хотя до наступления 2021 года остался месяц. А это значит, что существующие пробелы в знаниях нужно срочно устранять.

Центр обучения «Клерка» приглашает на онлайн-курс «Электронные трудовые книжки: все, что нужно знать работодателям и работникам в 2020-2021 годах».

Курс не привязан к конкретным датам, вы сами смотрите его и обучаетесь тогда, когда вам удобнее всего. По результатам прохождения выдается сертификат. Только сейчас на этот курс предлагается 50-ти процентная скидка.

Курс полезен как для работодателей, бухгалтеров, кадровиков, так и для другой стороны, а именно — работников.

Основное про электронные трудовые книжки.

Что такое электронная трудовая книжка и как её вести?

Ошибки и штрафы по СЗВ-ТД.

Как работники переходят на ЭТК и как работодателю все оформить.

Как принять на работу и уволить работника с электронной трудовой.

Краткое резюме для работодателей по переходу на ЭТК.

Частые вопросы-ответы про электронные трудовые книжки.

Записывайтесь прямо сейчас! Цена снижена наполовину!