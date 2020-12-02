Законопроект о наказании YouTube, Facebook и Twitter за цензуру российских СМИ назвали вынужденным

В Минцифры назвали вынужденным законопроект о блокировке YouTube за цензуру.

Об этом сказала директор департамента Минцифры по госполитике в области СМИ Екатерина Ларина, пишут «Интерфакс».

По ее словам, глобальные платформы «узурпировали возможность доступа к глобальной аудитории» и «блокируют именно российские зарегистрированные СМИ». Она расценила это как «цензуру и манипулирование общественным мнением, причем мнением глобальной аудитории».

Также Ларина добавила, что российское законодательство о СМИ является «либеральным по сравнению с разными международными практиками», а российские зарегистрированные СМИ хоть и действуют в условиях определенных ограничений, имеют гарантии о дополнительных правах.

На «Клерке» недавно писали о законопроекте, в котором предусмотрено наказание для иностранных платформ за цензуру российских СМИ.