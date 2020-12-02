Налоговики вне рамок налоговых проверок прислали требование. Как отписаться?

Налоговики прислали требование по декларации НДС за 2018 год, вне рамок налоговых проверок. Можно ли отписаться, особенно если уже отвечали им по подобному требованию и все предоставляли?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, как послать налоговую с требованием по НДС за декларацию за 2018 год? Сказали, что наш контрагент не отчитался по счёту-фактуре, контрагент на связь не выходит. Налоговая ссылается на статью 93, пункт 2 статьи 93.1, абзац второй пункт 5 статьи 93.1... Может, было у кого? Их любимая формулировка Вне рамок налоговых проверок...».

Вот что в комментариях пишут:

«По 93.1 обычно просто просят доки, точно в требовании написано, что поставщик не отчитался? Просто дайте им счет-фактуру эту. Если не хотите давать — про бухгалтера на карантине отпишитесь, про неуказание МНК тоже можно — не сильно важен смысл, лишь бы ответить, чтоб не штрафовали. Повторное требование маловероятно».

Автор спрашивает, можно ли указать, что документы раньше все дали, по другим требованиям:

«Интересно, у нас уже такие требования приходили, можно ли написать, что документы представляли ранее?».

Отвечают, что можно, так и указать, что все уже предоставили:

«Конечно, если уже предоставляли — это вообще без проблем. Если по сч/ф сумма не 30 млн — в 99% случаев они шлют требования формально, просто делают свою работу. Не очень важна им форма вашего ответа».

Еще спросили в другом комментарии, можно ли отписаться от требования, что бухгалтер на карантине:

«А не подскажете, каким образом можно отписаться, что бух на карантине и т.п.?».

На это отвечают, что отписаться так можно:

«Ну написать письмо предоставить документы нет возможности в связи с тем-то (доки в архиве, весь офис на изоляции, так как выявлен контакт с заболевшим ковид и т.п.). Если запросили относительно формально, то и норм, ничего и не продолжится».