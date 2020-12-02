Сократят сроки хранения в архивах документов по пенсиям. В ПФР будет больше места

Сейчас в архивных помещениях ПФР хранится около 60 миллионов закрытых выплатных дел, каждое толщиной по 100 листов. Эти старые документы занимают 23 % площади архивов.

При этом анализ количества обращений к закрытым выплатным делам граждан с высокой долей вероятности свидетельствует об отсутствии обращения к ним после 15-20 лет хранения и составляет менее 1 %.

Минтруд придумал, как разгрузить пенсионные архивы.

Разработан проект поправок в «Положение о сроках хранения выплатных дел и документов о выплате и доставке пенсий».

Сокращаются сроки хранения документов:

с 40 до 20 лет — для страховой пенсии по старости, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;

с 30 до 10 лет — для пенсии по случаю потери кормильца.

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При этом срок хранения выплатных дел получателей пенсии из числа детей-инвалидов и инвалидов с детства (независимо от вида получаемой пенсии) не изменен по причине актуальности выплатного дела в целях установления досрочной пенсии по старости родителям, опекунам инвалидов с детства.

В отношении выплатных дел получателей пенсий по инвалидности предлагается установить срок хранения до даты назначения пенсии по старости, начиная с даты прекращения выплаты соответствующей пенсии, а в случае смерти получателя — 5 лет с даты прекращения выплаты соответствующей пенсии.

Предлагаемые сроки хранения выплатных дел, документов о выплате и доставке пенсий, позволят высвободить значительное количество архивных площадей и сократить финансовые расходы, связанные с их содержанием, говорится в пояснительной записке к проекту.