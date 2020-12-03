Кто имеет право брать отпуск в любое удобное время

Действующее законодательство предоставляет отдельным категориям работников право использовать свой отпуск в летнее или иное удобное для них время.

К числу таких льготников относятся:

несовершеннолетние;

работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет;

один из родителей (опекунов, попечителей), воспитывающий ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет;

ветераны боевых действий и некоторые другие категории, предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

почётные доноры.

Кроме того, на отпуск независимо от запланированного графика могут рассчитывать супруги «декретниц» (находящихся в отпуске по беременности и родам), мужья и жёны военнослужащих.

Могут воспользоваться отпуском не по графику также беременные женщины и мамы, ухаживающие за ребёнком до трёх лет (им разрешено присоединить свой очередной оплачиваемый отпуск к декретному).

В этом же списке также — работники, усыновившие ребенка в возрасте до трёх месяцев и совместители (им ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе).

Разъяснения дает ГИТ в Республике Башкортостан на своем сайте.