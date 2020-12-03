Нашумевший на «Клерке» пост Михаила Жуховицкого о сдаче уполномочками поддельных деклараций по НДС прокомментировал представитель одной из упомянутых там компаний (за этот пост «Клерк» сначала пытались подкупить, а потом атаковали хакеры).

В исходном посте была такая фраза:

«Когда директор пострадавшей организации обратился в Белинфоналог, который выпустил поддельную ЭЦП для уполномочки, сотрудники сказали ему, что они эту уполномочку отключать не будут. Что их эта ситуация вообще не беспокоит. И что пусть директор идет в полицию и в ФНС».

Вот что пишет официальный представитель компании в комментариях:

«Чтобы не вводить читателей Вашей статьи в заблуждение, прокомментируем написанное Вами:

1.Удостоверяющий центр БелИнфоНалог осуществляет свою деятельность в рамках 63-ФЗ. Электронные подписи изготавливаются только на основании документов, которые предоставляет Заказчик, заверенных надлежащим образом и прошедших проверку СМЭВ.

2. Юрлицо имеет право отправлять отчетность через законного, уполномоченного представителя (п. 1 ст. 26 НК РФ), на основании доверенности.

3. УЦ не может прекратить действие сертификата ЭП одного лица на основании телефонного звонка от другого лица. Это невозможно, т. к. в этом обращении нет юридической силы. Вот случаи, когда ЭП прекращает свое действие или сертификат может быть отозван УЦ (63-ФЗ):

«6. Сертификат ключа проверки электронной подписи прекращает свое действие:

В связи с истечением установленного срока его действия; На основании заявления владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, подаваемого в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа; В случае прекращения деятельности удостоверяющего центра без перехода его функций другим лицам; В иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между удостоверяющим центром и владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи.

6.1. Удостоверяющий центр аннулирует сертификат ключа проверки электронной подписи в следующих случаях:

Не подтверждено, что владелец сертификата ключа проверки электронной подписи владеет ключом электронной подписи, соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному в таком сертификате; Установлено, что содержащийся в таком сертификате ключ проверки электронной подписи уже содержится в ином ранее созданном сертификате ключа проверки электронной подписи; Вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что сертификат ключа проверки электронной подписи содержит недостоверную информацию».

На основании изложенного упоминание выпуска поддельной ЭП удостоверяющим центром БелИнфоНалог должно быть исключено из статьи. В случае предоставления фактов со стороны Автора, готовы совместно разобраться в данной ситуации.

В случае непредоставления доказательств со стороны Автора или отсутствия опровержения, написанное в статье упоминание об УЦ БелИнфоНалог будет являться клеветой и мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы для разрешения вопроса по существу«.

По конкретным компаниям с указанием ИНН, которые работают через данный УЦ, представительт УЦ писать ничего не стал, указав только:

«Если у Вас или у читателей есть какие-то вопросы по работе УЦ БелИнфоНалог в общем, или по сертификатам ЭП в частности — лучше обращаться напрямую к нам. Информация от первоисточника всегда надежнее».

Просьба читателя рассказать по ситуации, описанной в статье осталась на данный момент без внимания.