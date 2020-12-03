Налоговики пригласили на заседание по мониторингу ведения финансово-хозяйственной деятельности. Чего они хотят?

Налоговики настоятельно приглашают на заседание, с собой, кроме паспорта - контакты руководства компании и главбуха, а также пояснения об осуществляемой деятельности. Стоит вообще туда идти?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, кто ходил? Что хотят?».

В комментариях людей заинтересовало, что за «введение финансово-хозяйственной деятельности».

«„По вопросу введения финансово-хозяйственной деятельности..“ Что и куда они там хотят вводить?! Какой-то набор слов бессмысленный. Это либо контрольно-аналитический отдел либо камеральный отдел по НДС. Будут побуждать к уточнению налоговых обязательств по НДС, ссылаясь на якобы сомнительных контрагентов. Ещё возможно, что это отдел предпроверочного анализа, поскольку указан возможный проверяемый период три года и обычно отделы ППА просят принести им копию договора аренды. Никаких сопроводительных писем и пояснительных записок конечно готовить не надо. За не предоставление — не оштрафуют».

Также пишут, что участие в подобном заседании — дело добровольное.

«Заседание дело добровольное. Попросите протокол по результатам заседания по мониторингу вашей финансово-хозяйственной деятельности глазами ИФНС № 33 для использования вами в дальнейшем прислать на вашу электронку 😁».

А поскольку столица, где все это происходит, вообще частично на удаленке сидит, советуют и данное заседание онлайн предложить провести:

«Вообще-то Собянин всех отправил на удаленку, а значит заседания можно провести в формате онлайн. Предложите им этот вариант. Что-то мне подсказывает, что они откажутся, ибо побоятся что их запишут».