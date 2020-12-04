Поправки в ТК об удаленной работе отправили на подпись Путину

Поправки в ТК о регулировании режима удаленной работы лежат на подписи у Путина. Ждем его подписания в ближайшее время.

Подробнее о поправках рассказывает эксперт по трудовым отношениям Юлия Жижерина на своей странице в Facebook.

«В ближайшее время в Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, касающиеся режима дистанционной (удаленной) работы (Законопроект № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы»). На 02.12.2020 законопроект одобрен Советом Федерации и направлен на подпись Путину. Рассмотрим ключевые изменения этого законопроекта:

Законодательно закрепляется понятие «удаленная работа». То есть, получается, «дистанционная работа» и «удаленная работа» — это синонимы, теперь можно официально использовать оба термина (ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ).

Вводятся три категории дистанционной работы (ч. 2 ст. 3121 ТК РФ): 1) на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) 2) на определенный период (время дистанционной работы ограничивается до шести месяцев), за работником, который временно переведен на дистанционную работу, сохраняется его стационарное рабочее место, которое должно быть восстановлено после того, как завершится временный период 3) периодическая дистанционная работа — в этом случае работник может часть времени работать дистанционно, часть стационарно

Определено понятие «дистанционный работник» — работник, заключивший трудовой договор или доп. соглашение к трудовому договору, а также работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем (ч. 3 ст. 3121 ТК РФ).

Предполагается отказ от усиленной квалифицированной электронной подписи как единственного средства электронного взаимодействия с дистанционными работниками (ст. 3123 ТК РФ).

Устанавливается, что время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время (ч. 6 ст. 3124 ТК РФ).

Предусматривается, что выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы (ст. 3125 ТК РФ).

Вводится возможность вызова работодателем дистанционного работника, выполняющего дистанционную работу временно, для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте или выхода на работу такого работника по своей инициативе для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте (ч. 3 ст. 3124 ТК РФ).

Вводятся два дополнительных основания для увольнения дистанционных работников (ст. 3128 ТК РФ): 1) по инициативе работодателя: если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен порядком взаимодействия работодателя и работника) — вместо такого основания для увольнения, как прогул 2) по объективно сложившимся обстоятельствам: трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях

Предусматривается возможность временного перевода работника на удаленную работу в экстренных случаях по приказу работодателя без согласия работника (ст. 3129 ТК РФ). Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 января 2021 года».