Нельзя 30 декабря выплачивать зарплату за декабрь. Это нарушение

В компании установлен день выплаты зарплаты — 7 число. Но 7 января — это праздничный день. Соответственно, по норме ст. 136 ТК выплатить зарплату за декабрь надо накануне. Последний рабочий день перед установленным днем выплаты — это 31 декабря.

А можно выплатить зарплату чуть раньше, 30 декабря, чтобы банк точно успел провести эту операцию? Этот вопрос задали Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Нельзя, ответил Роструд. Это будет являться нарушением. При совпадении дня выплаты с нерабочим праздничным днем выплата зарплаты производится накануне этого дня, то есть в последний рабочий день перед выходным или нерабочим праздничным днем. Этот день — 31 декабря.