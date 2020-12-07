Как сотрудникам уволиться из фирмы, если директор уволился первым, а нового директора нет

На портал Роструда обратилась работница, которая, находясь в отпуске по уходу за ребенком, решила уволиться из компании.

Но в отделе кадров ей пояснили, что это невозможно. Дело в том, что незадолго до этого директор фирмы покинул свой пост по собственному желанию. Отдел кадров сидит на месте, бухгалтерия тоже, а директора нет, и печати тоже нет.

Что делать работнице в этой ситуации?

Роструд пояснил, что необходимо предупредить об увольнении работодателя (или законного представителя работодателя) за 2 недели, написав заявление на увольнение в 2 экземплярах и передав его работодателю (или законному представителю работодателя) с просьбой вернуть второй экземпляр заявления с отметкой о получении заявления работодателем (или законным представителем работодателя).

📌 Реклама

Также можно направить заявление на увольнение в 2 экземплярах работодателю по почте по адресу, который указан в ЕГРЮЛ. При направлении почтовой корреспонденции такое заявление будет считаться полученным с даты поступления корреспонденции на данный адрес.

По истечении срока предупреждения сотрудница вправе будет прекратить работу, а работодатель обязан будет в день увольнения произвести с ней полный расчет и выдать надлежаще оформленную трудовую книжку.

С согласия работодателя можно расторгнуть трудовой договор до истечения срока предупреждения об увольнении.

Если работодатель отказывается от получения заявления об увольнении или заявление направить работодателю невозможно, то увольнение по собственному желанию возможно осуществить через суд.

То есть в описанной ситуации надо обратиться в суд для установления факта прекращения трудовых отношений.