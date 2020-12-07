ФНС отменила налоговые комиссии? На самом деле — нет

Зарплатные комиссии, комиссии по легализации налоговой базы в налоговых инспекциях, с одной стороны, не существуют (на бумаге), а с другой — они есть, хотя и называются по-другому.

Руководитель налоговой практики в ЮК «Зарцын и партнеры. Интернет-право» Николай Андреев спрашивает у себя на странице в Facebook.

«Коллеги, а комиссии по легализации налоговой базы отменили ведь? Кто вместо них?».

Далее он приводит письмо ФНС от 7 июля 2020 г. № БС-4-11/10881@, на основании которого ФНС отменила ряд своих писем, среди которых — разъяснения о комиссиях по легализации налоговой базы. Данное письмо отменило следующие письма ФНС:

от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@ «О работе комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам»,

от 26.07.2017 № ЕД-4-15/14670@ «О представлении ежеквартальной информации об итогах работы межведомственных комиссий по легализации налоговой базы»,

от 19.06.2019 № БС-4-11/11785@ «О работе по легализации базы для исчисления страховых взносов и НДФЛ».

А в комментариях ему пишут, как теперь эти комиссии называются:

«Рабочие совещания».

«Вызов по вопросу ведения финансово-хозяйственной деятельности».

«Заседание рабочей группы».

Вот более развернутый комментарий. По факту комиссии остались, просто теперь они называются теперь вот так:

«Остались. Сейчас появилось новое название — „рабочая группа по побуждению налогоплательщика к исполнению/утончению своих налоговых обязательств в связи с совершением операцией, имеющих признаки „схемных“ с контрагентами „среднего“ и „высокого“ уровня риска“».

А Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области, у себя на странице недавно размещал вот такое видео:

В общем, комиссии были. есть и будут. Как бы из ни называли.

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