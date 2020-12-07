СЗПК станут доступнее. Будет больше инвестпроектов

Минэкономики планирует скорректировать механизм СЗПК. Поправки должны повысить доступность инструмента для потенциальных инвесторов: проект будет внесен в правительство в декабре, а в начале января должен поступить уже в Госдуму.

Минимальный объем инвестиций снижается с 5 млрд руб. до 1,5 млрд.

Поясним, в апреле был принят Федеральный закон № 69-ФЗ о защите и поощрении капиталовложений.

Новый документ содержит требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Правительство утвердило правила заключения СЗПК, а также порядок предоставления компенсаций компаниям, работающим в рамках СЗПК.

Предоставлять такие субсидии будет Минэкономразвития.

Поправками также расширяются гарантии стабильности – предполагается, что под «зонтичный режим» СЗПК смогут попасть связанные договоры ГЧП и концессии и резидентство в ТОРах и ОЭЗ, пишет «Коммерсантъ».

Всего до конца года власти планировали заключить 20 соглашений на 900 млрд руб., пока утверждено восемь проектов на 130 млрд руб.