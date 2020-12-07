Как ИП зачесть переплату по взносам, если ЭП у него нет, а в инспекцию он не доедет?

У ИП переплата по взносам и нет электронной подписи. Как ему в налоговую обратиться, чтобы перезачет сделать? В налоговую он скорее всего не сможет доехать.
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«У ИП на УСН есть переплата по взносам с 18 года (одновременно списали и он сам заплатил. ЭЦП нет, чтобы на зачем или возврат подать через ЛК), и в налоговую он не поедет Если ничего не делать,реально уменьшить на эти взносы в УСН? Как фиксированные?».
Вот что пишут в комментариях:
«Можно отправить письмо в ИФНС почтой с просьбой зачесть имеющуюся переплату по УСН в счет текущих платежей, тогда требования не будет, а все предстоящие платежи зачтутся в счет переплаты».
Кто-то советует через личный кабинет на сайте ФНС.
«Я для ИП без ЭЦП писала в ЛК на сайте налоговой просто обращение, уточнение платежа: прошу данную оплату считать оплатой за такой то налог (взнос). Налоговая все приняла и провела. Конечно же пришлось ещё и звонками их попинать».
А кто-то делится своим опытом, что по письму все перезачли.
«У моего ИП сделали зачет и разрешили уменьшить налог. По письму».
В общем, на электронной подписи свет клином не сошелся. Кстати, в личном кабинете на сайте ФНС тоже можно ее получить.