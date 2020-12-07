СЗВ-М электронно то ли улетело, то ли нет. Стоит подать заново?

В момент электронной отправки в ПФР отчета СЗВ-М отключилось электричество В итоге, отчет вроде бы и улетел, но остались сомнения, поскольку пришел только протокол. Стоит ли еще раз подать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».



«Отправляла из 1С отчёт СЗВ-М. В момент отправки отключилось электричество. Отчёт, по-видимому, ушёл, так как пришёл протокол, что ПФР принял. Но, кроме протокола нет ничего. При попытке расшифровать файл, программа пишет, что он повреждён. Что посоветуете: так дело оставить или пересдать, пока ещё время до 15 есть?».



Выглядит это вот так:

В комментариях советуют повторно отправить.



«Сдайте ещё раз первичный. Если предыдущий приняли, то придет отказ. Ничего страшного нет».



А еще советуют связаться с оператором.



«Можно позвонить своему оператору и ониоткроют у себя отчёт и пришлют вам протокол».



Коллеги, а что вы посоветуете?

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