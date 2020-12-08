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Адресную господдержку для системообразующих компаний продлят на 2021 год

Для системообразующих компаний продлевают программу адресной государственной поддержки на 2021 год. При необходимости такая компания сможет получить субсидии, отсрочки по налогам и госгарантии.

Соответствующее решение принято на совещании у первого вице-премьера Белоусова, пишут «Известия».

Также Белоусов поручил дополнить перечень системообразующих предприятий отраслью организации мероприятий и выставок, а также деятельностью в сфере научных исследований.

Издание направило запросы в ситстемообразующие компании с просьбой оценить решение правительства, ответили в компании IKEA.

Там заявили, что приветствуют новые меры господдержки, а также отметили, что для них крайне важно быть надежной составляющей экономики России в сложный период.

Недавно на «Клерке» писали о том, что глава Минэкономразвития заявил о высокой зоне риска для 100 системообразующих компаний.

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