Адресную господдержку для системообразующих компаний продлят на 2021 год

Для системообразующих компаний продлевают программу адресной государственной поддержки на 2021 год. При необходимости такая компания сможет получить субсидии, отсрочки по налогам и госгарантии.

Соответствующее решение принято на совещании у первого вице-премьера Белоусова, пишут «Известия».

Также Белоусов поручил дополнить перечень системообразующих предприятий отраслью организации мероприятий и выставок, а также деятельностью в сфере научных исследований.

Издание направило запросы в ситстемообразующие компании с просьбой оценить решение правительства, ответили в компании IKEA.

Там заявили, что приветствуют новые меры господдержки, а также отметили, что для них крайне важно быть надежной составляющей экономики России в сложный период.

Недавно на «Клерке» писали о том, что глава Минэкономразвития заявил о высокой зоне риска для 100 системообразующих компаний.