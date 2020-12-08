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Как оценить работу бухгалтера? И из чего складывается его зарплата?

Как нормировать и оценить работу бухгалтера? Смотреть, что он весь день делает? А это возможно без понимания сути работы бухгалтера? А как возможно?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Нормирование работы бухгалтера. Или из чего складывается зарплата буха. Я всего лишь руководитель, хочу платить хорошие зарплаты за работу, а не протирание кресел, но ответ о том, как нормировать труд бухгалтера так и не нашел. Возможно у многих есть вопросы по этому моменту, а у кого-то есть ответы. Пока что тупо использую фотографию рабочего дня, а в совокупности со средними зарплатами по региону вывожу оклад. Кричу всем-поделитесь, как же сделать правильно?!».

Некоторым бухгалтерам подход с «фотографией рабочего дня» не понравился от слова совсем:

«Мне как-то делали фотографию рабочего дня, так я в тот день проверяла материальные отчеты экономистов, заносила их в программу и формировала фактическую себестоимость продукции. Получалось что я эти отчеты по несколько раз в руки брала. В отчете экономиста по труду, я просто занималась перекладыванием бумаг, не знаю насколько информативна фотография рабочего дня, если человек который ее делает, не понимает работу бухгалтера».

Кто-то отзывается еще более резко в отношении автора поста:

«Не информативно:-) Автор не понимает что такое фотография рабочего дня, для чего и где она применяется. Автор вообще не понимает сути работы бухгалтера:-) Вот сейчас тотальное изменение законодательства. Когда бухгалтер нормативку изучать будет? А в фотографии будет отражено — целый день читала?:-). Отношение к бухгалтерам — как к примитивным счетоводам».

И еще мнение по поводу такого способа оценить работу бухгалтера:

«Ага, а когда полдня ищешь какую-то ошибку и думаешь как правильно сделать, тупо пялишься в монитор или думаешь 🤦🏼&zwj;♀️».

Еще предлагают по числу кликов мышкой оценку давать. И по тому, в каком виде будет предприятие после ВНП:

«Считайте количество нажатий на клавиатуру и кнопку мыши. Самое точное количественное измерение. А качество подтвердится тогда, когда после ВНП предприятие живо останется. Удачи в Вашем нелегком труде».

Кто-то пишет, что по количеству нажатий точно всех победит:

«По количеству нажатий я, как бывшая пианистка и любитель игр на скорость, всех победю:-)».

А вот более развернутый комментарий по поводу того, из чего строится зарплата бухгалтера.

«О, работа бухгалтера в консалтинге (особенно) связана с желаниями руководителя и знанием законодательства, умением проконсультировать в нужное время, снизить риски сделки, оптимизировать налоги, и отчитаться . О отчеты, это особая тема. Вы можете сделать все сами или поручить бухгалтеру. ЗП бухгалтера — это знания и опрелеленные навыки, способность легко обучаться, умение общаться с официальными органами и многое другое.Современный главный бухгалтер — это и бухгалтер и налоговый консультант и кадровик и др. Вот и вся составляющая ЗП».

В общем, не любят бухгалтеры, когда над ними стоят с неким «измерителем», и пытаются понять, чем же он таким занимается, и стоит ли ему за это платить? Или просто в монитор пялится весь день?

При этом, такая модная в последнее время вещь, как управленческий учет некоторыми бухгалтерами тоже воспринимается как нечто дополнительное к их обязанностям, коих и так немало. Скорее всего, это проблема руководителя, который, не желая сам вникать в нечто новое (но, по словам консультантов, очень полезное), быстренько со словами «тыжбухгалтер!» перекидывает эти обязанности на бухгалтера. А если не успевает — начинается измерение рабочего дня, «а точно ли он не успевает, или просто чай с тортиком пьет?». Со справедливым возмущением со стороны бухгалтера.

Это совершенно не значит, что управленческий учет бухгалтеру не нужен. Это значит, что он должен быть ему нужен не одному во всей компании. Управленческий учет необходим всем руководителям в компании, на каждом участке работ, только тогда он будет работать, и не вызывать лишних возмущений итак заваленного работой буха.

Центр обучения «Клерка», и спикер Юлия Богдан приглашают принять участие в авторском курсе «Управленческий учет: учим вас понимать финансовую отчетность».

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