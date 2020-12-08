Как оценить работу бухгалтера? И из чего складывается его зарплата?

Как нормировать и оценить работу бухгалтера? Смотреть, что он весь день делает? А это возможно без понимания сути работы бухгалтера? А как возможно?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Нормирование работы бухгалтера. Или из чего складывается зарплата буха. Я всего лишь руководитель, хочу платить хорошие зарплаты за работу, а не протирание кресел, но ответ о том, как нормировать труд бухгалтера так и не нашел. Возможно у многих есть вопросы по этому моменту, а у кого-то есть ответы. Пока что тупо использую фотографию рабочего дня, а в совокупности со средними зарплатами по региону вывожу оклад. Кричу всем-поделитесь, как же сделать правильно?!».

Некоторым бухгалтерам подход с «фотографией рабочего дня» не понравился от слова совсем:

«Мне как-то делали фотографию рабочего дня, так я в тот день проверяла материальные отчеты экономистов, заносила их в программу и формировала фактическую себестоимость продукции. Получалось что я эти отчеты по несколько раз в руки брала. В отчете экономиста по труду, я просто занималась перекладыванием бумаг, не знаю насколько информативна фотография рабочего дня, если человек который ее делает, не понимает работу бухгалтера».

Кто-то отзывается еще более резко в отношении автора поста:

«Не информативно:-) Автор не понимает что такое фотография рабочего дня, для чего и где она применяется. Автор вообще не понимает сути работы бухгалтера:-) Вот сейчас тотальное изменение законодательства. Когда бухгалтер нормативку изучать будет? А в фотографии будет отражено — целый день читала?:-). Отношение к бухгалтерам — как к примитивным счетоводам».

И еще мнение по поводу такого способа оценить работу бухгалтера:

«Ага, а когда полдня ищешь какую-то ошибку и думаешь как правильно сделать, тупо пялишься в монитор или думаешь 🤦🏼‍♀️».

Еще предлагают по числу кликов мышкой оценку давать. И по тому, в каком виде будет предприятие после ВНП:

«Считайте количество нажатий на клавиатуру и кнопку мыши. Самое точное количественное измерение. А качество подтвердится тогда, когда после ВНП предприятие живо останется. Удачи в Вашем нелегком труде».

Кто-то пишет, что по количеству нажатий точно всех победит:

«По количеству нажатий я, как бывшая пианистка и любитель игр на скорость, всех победю:-)».

А вот более развернутый комментарий по поводу того, из чего строится зарплата бухгалтера.

«О, работа бухгалтера в консалтинге (особенно) связана с желаниями руководителя и знанием законодательства, умением проконсультировать в нужное время, снизить риски сделки, оптимизировать налоги, и отчитаться . О отчеты, это особая тема. Вы можете сделать все сами или поручить бухгалтеру. ЗП бухгалтера — это знания и опрелеленные навыки, способность легко обучаться, умение общаться с официальными органами и многое другое.Современный главный бухгалтер — это и бухгалтер и налоговый консультант и кадровик и др. Вот и вся составляющая ЗП».

В общем, не любят бухгалтеры, когда над ними стоят с неким «измерителем», и пытаются понять, чем же он таким занимается, и стоит ли ему за это платить? Или просто в монитор пялится весь день?

При этом, такая модная в последнее время вещь, как управленческий учет некоторыми бухгалтерами тоже воспринимается как нечто дополнительное к их обязанностям, коих и так немало. Скорее всего, это проблема руководителя, который, не желая сам вникать в нечто новое (но, по словам консультантов, очень полезное), быстренько со словами «тыжбухгалтер!» перекидывает эти обязанности на бухгалтера. А если не успевает — начинается измерение рабочего дня, «а точно ли он не успевает, или просто чай с тортиком пьет?». Со справедливым возмущением со стороны бухгалтера.