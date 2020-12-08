Борис Титов предлагает властям Петербурга найти компромисс с общепитом

Бары и кафе Санкт-Петербурга, которые отказываются исполнять ограничительные меры в новогодние праздники, находятся под риском банкротства из-за предстоящей потери доходов. Такое мнение высказал во вторник журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя создание некоторыми заведениями Санкт-Петербурга «Карты сопротивления».

«Петербург оказался на том стыке, рубеже, называйте как хотите, когда экономика невольно перерастает в политику. Рестораторы Петербурга, по сути, объявили кампанию гражданского неповиновения. Не от того, что они так хотят. А потому, что по-другому не могут. Запрет на работу полностью лишает их дохода, компенсировать это им никто не собирается. Соответственно, перед „экономической смертью“ им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться», — сказал Титов.

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Он отметил, что власть Санкт-Петербурга «может ускорить гибель ресторанного бизнеса мерами административного контроля, а может пойти на компромисс и оставить людям рабочие места и источник средств к существованию». «Напоминаю, что мы предложили создать совместную группу для обсуждения этого вопроса. Ответа пока не последовало», — добавил Титов.

Беглов в комментарии ТАСС ранее напомнил, что ресторанам по-прежнему «разрешена работа на доставку, возможны разнообразные формы присоединения ресторанного бизнеса к уличным мероприятиям в городе». И уточнил, что рассматривается «возможность оказания дополнительной помощи пострадавшим от ограничений отраслям». Позже губернатор призвал горожан воздержаться от многолюдных новогодних вечеринок, чтобы избежать полного локдауна в городе. Однако о конкретной помощи бизнесу речи не идет.