Путин подписал закон о дистанционной работе

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ об особенностях дистанционной работы. Он вступит в силу 1 января 2021 года.
Законом устанавливаются и уточняются особенности организации и охраны труда дистанционных работников, включая вопросы обеспечения оборудованием, программно-техническими и иными средствами, вследствие чего глава 49.1 ТК «Особенности регулирования труда дистанционных работников» полностью переписана.
Полный обзор закона вы можете найти в статье Скоро внедрят новые нормы о дистанционной работе: полный обзор законопроекта