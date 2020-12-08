Путин подписал закон о дистанционной работе

Mailu что с НДС, что без НДС выращивать овощи в условиях российск... Россия не смогла достичь запланированных целей импортозамеще...

Mailu Круто, да? Сначала рыба едет из Норвегии в Чили, потом из Чи... Россия не смогла достичь запланированных целей импортозамеще...

probiz Очень интересно как это будет работать, особенно с % по ипот... Получить вычет по НДФЛ можно будет без декларации