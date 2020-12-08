Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Путин подписал закон о дистанционной работе

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ об особенностях дистанционной работы. Он вступит в силу 1 января 2021 года.

Законом устанавливаются и уточняются особенности организации и охраны труда дистанционных работников, включая вопросы обеспечения оборудованием, программно-техническими и иными средствами, вследствие чего глава 49.1 ТК «Особенности регулирования труда дистанционных работников» полностью переписана.

Полный обзор закона вы можете найти в статье Скоро внедрят новые нормы о дистанционной работе: полный обзор законопроекта

 

📌 Реклама
Онлайн-курс
Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники
Идеального планирования не бывает, но мы попробуем
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама